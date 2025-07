El PP apunta también a Bernabé: "Debe seguir el camino de José María Ángel y dimitir por mentir en su currículum”

El portavoz del GPP en la Comisión de Investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha señalado que “Pilar Bernabé debería seguir el camino de José María Ángel y dimitir de una vez después de que se haya demostrado que también mintió en su currículum”. El diputado popular ha remarcado que “los representantes del Gobierno en la Comunitat Valenciana son un claro ejemplo del Sanchismo, unos trileros y unos mentirosos que han falseado su formación durante años”.

El portavoz del GPP ha señalado en un comunicado además que “no nos importa quién le sustituya, nos importa que de verdad trabaje para la reconstrucción y convoque la Comisión Mixta con el Consell para acelerar esos trabajos después de nueve meses de la riada”. En ese sentido, ha remarcado que “tanto Bernabé como Ángel son alumnos aventajados de la escuela de la mentira de Pedro Sánchez”.

El diputado popular ha destacado la iniciativa del grupo municipal del Partido Popular de L’Eliana, lugar del que José María Ángel fue alcalde durante 18 años, para retirar el nombre del ex comisionado de la dana del edificio de la Casa de Cultura del municipio “una muestra más del descontento de su propio pueblo tras haberse demostrado esa mentira mantenida tantos años”.

“Su dimisión no es suficiente, debería devolver a las arcas públicas lo que ha cobrado de más estos años tras acceder de manera fraudulenta a una plaza que exigía una titulación que no solo no tenía sino que la falsificó”, ha denunciado Pastor. Además, ha instado a Pedro Sánchez “a dar la cara y las explicaciones oportunas”, mientras que a Diana Morant le ha afeado “la defensa a un mentiroso, se nota que es la tónica habitual de los socialistas valencianos”.