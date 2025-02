El audio en el que se escucha al presidente de la CHJ admitir que no avisó del desbordamiento del Poyo

"Lo que no se trasmitió es información sobre el barranco del Poyo". Con esta frase, que puede escucharse en el audio que acompaña esta información, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, admite que el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) no estaba controlando el aumento de caudal que se producía durante la fatídica tarde del 29 de octubre.

Se trata de unas declaraciones que han sido grabadas durante la Junta de Gobierno de la CHJ del pasado 19 de diciembre, en la que participaron más de 15 personas. En el audio se escucha la interpelación del secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Raúl Mérida, quien pregunta sorprendido por qué no hay ninguna persona que llame para avisar de la colosal crecida del barranco. "Se ha hablado mucho que desde las 16.16 a las 17.45 no se recibió información. Por la mañana si habíais dado información vosotros, os habíais comunicado, pero en ese momento en el que multiplica el caudal no hay una información. Me gustaría saber qué ocurrió ahí".

Mérida pregunta a Polo cómo puede ser posible que cuando se detecta la subida que "ante la catástrofe que venía nadie se comunicó, coge un coche... No sé si tú estabas allí. ¿Qué ocurrió?"

El presidente de la CHJ contesta que la Confederación no es un organismo de emergencias, simplemente trasmitimos información objetiva en tiempo real. En este punto, Mérida insiste: "¿Pero en ese momento no se transmitió información?" En este punto es cuando Polo dice que lo que no se transmitió es información de la rambla del Poyo".

Esta declaración confirma la principal tesis de la Generalitat valenciana, quien ha asegurado que la única advertencia de peligro que realizó la CHJ fue la referente a la posible rotura de la presa de Forata. Siempre ha insistido en que fue por esta razón por la que se activó el Es-Alert. Se trataría, por tanto, de una prueba del "apagón informativo" al que ha aludido en reiteradas ocasiones el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante dos horas.