La Confederación Hidrográfica del Júcar da su versión sobre el audio de Miguel Polo

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha enviado un comunicado para aclarar las palabras del audio en el que el presidente de este organismo, Miguel Polo, admite que el pasado 29 de octubre no se dio información sobre el barranco del Poyo entre las 16.13 horas a las 18.42 horas.

En concreto, en una reunión de la junta de gobierno de la CHJ del pasado 19 de diciembre, Miguel Polo fue preguntado por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, sobre la falta de información entre las 16.13 y las 18.43 horas del pasado 29 de octubre.

El presidente de la CHJ respondió que "la CHJ no es un organismo de emergencias, transmite información en tiempo real, lo que no se transmitió es información de la rambla del Poyo, pero he de aclarar que desde 2015, por una ley estatal, se crea una red de alerta de protección civil, a la que tienen acceso todos los centros de información de Emergencias, y se sabe, se tiene constancia, de que los centros de emergencia tuvieron acceso, la estuvieron viendo".

Sobre las palabras de Polo en las que dice que "lo que no se transmitió es información de la rambla del Poyo", el comunicado de la CHJ asegura que "Polo se refirió a que durante ese preciso lapso de tiempo del que se estaba hablando, desde las 16.13 horas a las 18.42, el SAIH no envió ningún aviso automático sobre el incremento del caudal del barranco. Inmediatamente antes de esa frase e inmediatamente después, Polo aclara que en todo momento el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos (también del caudal en la rambla del Poyo) negando el supuesto apagón informativo que esgrime la Generalitat".

Consultada la CHJ por EFE sobre el motivo de esta ausencia de avisos no se ha ofrecido ninguna información concreta, únicamente se ha indicado que, si bien los avisos pluviométricos son automáticos, los referidos a caudales se revisan por un técnico antes de ser validados y enviados.

Este comunicado sale en respuesta a las acusaciones formuladas por el Gobierno Valenciano, que atribuye al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, haber admitido que hubo tal "apagón" en una respuesta al secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida.

De este modo, la CHJ ha informado de que la web del SAIH siempre estuvo activa con información sobre precipitación y caudales, si bien ha admitido que no hubo ningún aviso automático sobre el aumento de caudal entre las 16.13 y las 18.42.

En el referido comunicado, la CHJ añade que la comunicación entre el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y el Centro de Emergencias fue "permanente" y que entre las 16 y las 19 horas se enviaron 47 avisos de lluvia y caudal, 10 de ellos referidos a la rambla del Poyo, "incluido el aviso sobre del aumento súbito del caudal en el barranco a las 18.43 horas".

"Este último aviso se produjo en mitad del receso impuesto por la dirección de la emergencia, que unilateralmente interrumpió la reunión del Cecopi durante una hora con el fin de decidir una respuesta a la emergencia". La CHJ estaba conectada telemáticamente a esta reunión, recuerda este organismo.

"A pesar de toda esta información, la alerta a la población que debía emitir la dirección de la Emergencia se envió pasadas las 20 horas", lamenta la CHJ.