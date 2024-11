Las 15 horas que marcaron la gestión de la tragedia

Las calles siguen llenas de barro, las condiciones de vida de cientos de personas son todavía muy precarias, unas familias lloran ya a sus muertos, otras esperan a que se les comunique el hallazgo de los que aún están desaparecidos y todos quieren despertar de la pesadilla en la que entraron el pasado 29 de octubre. En todo este tiempo, la cronología de los hechos se ha ido reconstruyendo con el máximo detalle posible para tratar de dar respuesta a la gestión de la catástrofe. No se ha esperado a tener controlada la situación. En la era de la inmediatez hay prisa para todos y descanso para nadie.

El análisis deja varios momentos clave. Las alertas que fue enviando el servicio 112 de Emergencias, el periodo de tiempo en el que parece que la DANA se aleja de la Comunitat Valenciana, el momento en el que se temió por la rotura de la presa de Forata, cuyas consecuencias nadie se ha atrevido a explicar, y las dos horas y media en las que no se recibe comunicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el caudal de la rambla del Poyo.

En la secuencia se ha colado el almuerzo que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana. La Generalitat ha confirmado que esa comida se produjo en un restaurante que se encuentra a menos de diez minutos andando del Palau de la Generalitat, al que regresó a las seis de la tarde. El motivo de la reunión era que la periodista que se «sumase al nuevo proyecto de la televisión autonómica».

En el repaso de loshechos que prosigue se han utilizado datos proporcionados por la Generalitat y se han incluido otros que se han ido conociendo a lo largo de esta semana.

7:00 horas. Utiel, el primer municipio en sufrir inundaciones, suspende las clases por la alerta. Otros 66 municipios ya lo han hecho. Excepto Algemesí, ninguno de ellos está entre la lista de grandes damnificados.

7:42 horas. Emergencias comunica que Aemet ha actualizado la alerta a nivel máximo rojo para el litoral sur de la provincia de Valencia. Se mantiene el nivel naranja para el litoral norte.

8:49 horas. Emergencias pide a la ciudadanía que no coja el coche de no ser estrictamente necesario, y recomienda no acercarse a zonas inundables por el riesgo de la aparición de fuertes corrientes.

11:06 horas. La CHJ avisa a Emergencias de un caudal con un valor de 264 m3/s en el barranco del Poyo y tendencia ascendente indicando que la crecida está produciéndose muy rápida.

11:45 horas. Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del río Magro. Se insta a los municipios ribereños a adoptar las medidas preventivas para evitar el acceso a las redes de los ríos de las personas.

12:00 horas. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se reúne con los organismos estatales por la situación de alerta meteorológica. Comunica la situación del barranco de Barxeta (Valencia) y también en el barrio de Culla de Carcaixent. En una comparecencia avisa de que aunque la previsión de alerta roja para toda la provincia de Valencia es hasta las 18:00 horas, podría alargarse durante todo el día.

12:20 horas. Emergencias envía alerta hidrológica. Alerta a los municipios afectados que activen medidas preventivas.

12:23 horas. Pradas recibe la primera llamada de la delegada del Gobierno. Según la Cadena SER, le ofrece medios de la UME. Pradas lo ha desmentido.

12:30 horas. Mazón comparece para informar de que el temporal, según las estimaciones de Aemet, se va a desplazar hacia el norte.

12:48 horas. Bernabé y Pradas hablan de nuevo. Pradas ya está con su equipo en el Centro de Coordinación de Emergencias. Hablan de la situación de Carlet, hasta donde se desplaza.

13:42 horas. La CHJ avisa a través de un correo electrónico que el caudal barranco del Poyo baja a 120 m3/s con tendencia descendente. Emergencias no desactiva alerta hidrológica.

13:45 horas. Mazón se reúne con patronal y sindicatos en el Palau de la Generalitat. Al finalizar, asiste al almuerzo con Maribel Villaplana.

14:00 horas. Pradas, en una nueva llamada telefónica con la delegada del Gobierno, le solicita la intervención de la UME por la situación de Utiel, cuyo alcalde había avisado del desbordamiento del río Magro.

14:21 horas. El Centro de Coordinación de Emergencias establece emergencias situación 1 por lluvias en la comarca de la Ribera alta y la Plana Utiel-Requena; alerta a nivel rojo por lluvias en todo el litoral e interior norte de Valencia.

15:00 horas. Se solicita oficialmente a la intervención de la UME a la delegación del Gobierno. Se convoca a todos los equipos de emergencias, UME, CHJ, Delegación del Gobierno, Cuerpos y Fuerzas del Estado, Diputación de Valencia, Consorcio de Bomberos, en el seno del Cecopi, cuya reunión comienza a las 17 horas.

15:54 horas. Un mail de la CHJ comunica que en la próxima hora se prevén caudales superiores a 1.000 m3/s en el río Magro por el alivio de la presa de Forata.

16:13 horas. La CHJ confirma en el barranco del Poyo un caudal de 28,7 m3/s. Emergencias no desactiva alerta hidrológica.

16:44 horas. La CHJ comunica que el embalse de Forata presenta una tendencia creciente en su cota.

16:48 horas. Emergencias emite otro mensaje en el que pide mucha precaución a los ciudadanos.

16:55 horas. La CHJ comunica que en la próxima hora se prevén caudales superiores a 1000 m3/s en el río Magro por el alivio de la presa, y que varias poblaciones se pueden ver afectadas (Montroi, Algemesí, Real, Alfarp, Alcúdia).

17:00 horas. Se reúne el Cecopi. Según la Generalitat no se transmite información sobre la rambla del Poyo en toda la tarde. Presencialmente no está ni la Delegación del Gobierno ni la CHJ. La UME sale hacia Utiel. El caudal en el barranco del Poyo es de 325,52 m3 por segundo. La CHJ no remitió comunicación a Emergencias. El protocolo del organismo obliga a comunicar a Protección Civil cualquier crecida superior a los 150 m3 por segundo.

17:35 horas.Emergencias envía alerta hidrológica en río Magro y Júcar a partir de confluencia en Algemesí, y se avisa a los municipios ribereños del Magro y del Júcar desde Algemesí hasta la desembocadura en Cullera. Este caudal provocará desbordamientos generalizados en las áreas próximas al río; se aconseja el alejamiento de la población.

18:00 horas: El caudal en barranco del Poyo se dispara hasta los 1.725,89 m3 por segundo. Según la Generalitat, la CHJ no remitió comunicación a Emergencias, pese a que el protocolo obliga a comunicar a Protección Civil cualquier crecida superior a los 150 m3 por segundo.

18:04 horas: La CHJ remite notificación a Emergencias de la declaración del escenario 2 del Plan de Emergencia de la Presa de Forata por riesgo de rotura. Este mail también llega al Ministerio de Transición Ecológica. Dos de los receptores responden al mail confirmando su recepción.

18:46 horas. La CHJ comunica caudal de 1.686 m3/s con tendencia ascendente y con una crecida muy rápida en el barranco del Poyo. El agua ya está devastando Paiporta. La Generalitat denuncia que lleva dos horas y media sin información sobre esta rambla.

18:55 horas. La CHJ traslada al Cecopi que el embalse de Forata está vertiendo 633.678 m3/s en el río Magro.

19:30 horas. Emergencias establece situación dos del plan especial de inundaciones en toda la provincia de Valencia.

19:33 horas. El embalse de Forata está vertiendo 900.046 m3/s que pueden llegar hasta los 1.500 m3/s en el río Magro. La CHJ declara el escenario 3 probabilidad de rotura es elevada, o ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable que se produzca la onda de avenida generada por la avería. Esta circunstancia se traslada verbalmente en el seno del Cecopi.

20:00 horas. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llama por teléfono a la consellera Salomé Pradas, para advertirle de que no sabe si la presa resistirá. Tras esta conversación telefónica y tras el acuerdo en el seno del Cecopi, se decide enviar el mensaje masivo a la población.

20:11horas. Llega el mensaje masivo. Pradas ha admitido que fue un técnico quien decidió usar este mecanismo. La consellera afirma que el sistema ES-Alert está pendiente de aprobar por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil.

21:20 horas. Mazón comparece en el Cecopi explicando la gravedad de la situación y admite que no tiene aún información

23:50 horas. El presidente vuelve a atender a los medios de comunicación admitiendo ya que hay víctimas mortales.