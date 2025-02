El Ayuntamiento de Valencia propondrá zonas seguras de evacuación en áreas inundables

El Ayuntamiento de Valencia propondrá a la ciudadanía zonas seguras de evacuación y de confinamiento en caso de catástrofes como la dana del pasado 29 de octubre, para que los ciudadanos sepan qué hacer y dónde acudir en caso de que sobrevenga otra calamidad. Serán sitios reconocidos como tales donde la evacuación sea más sencilla, y en este punto ha recordado cómo los conductores voluntarios de la EMT rescataron con sus autobuses a miles de personas atrapadas en la V-30 y en la pista de Silla. Estos puntos de evacuación, que en un primer momento se dispondrán en las pedanías y en otras zonas de riesgo que se puedan detectar, se unirán a un "mapeo" de la ciudad en el que se muestre cuánta gente vive en plantas bajas y cuánta población vulnerable hay en ellas que no podrán ponerse a salvo por sus propios medios y a la que habrá que rescatar.

Así lo ha explicado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, que ha dado cuenta de las conclusiones de la Comisión de Estudio y Recuperación de los Efectos de la dana, .

Junto a la teniente de alcalde, Ferrer San Segundo, Caballero ha hecho hincapié en que éste es un documento marco "que debe ser aprobado por la comisión y el pleno, y en ese momento, los técnicos municipales comenzarán a desarrollarlo".

Ha explicado que "no es un mero documento técnico ni un documento político. Es una herramienta a favor de la recuperación de más de cien páginas para que la ciudad esté lo más preparada posible ante futuros eventos climáticos que pueda sufrir la ciudad.

Contienen más de sesenta medidas, no solo temas de emergencia, también movilidad, urbanismo, recursos sociales, educación.

También se propone la elaboración de un estudio de riesgo particularizado al municipios de Valencia incorporando todas las vulnerabilidades detectadas en la dana. "Hemos de observar la existencia de garajes, la existencia de vehículos aparcados en vías públicas, nuevos potenciales de precipitaciones, la influencia de las barreras físicas: vías férreas, carreteras, infraestructuras", ha explicado Caballero que ha indicado que "las tres pedanías no están como zona inundable en el informe de 2018".

También se prevé la instalación de cámaras en tiempo real en zonas limítrofes del municipio. Avisos sonoros a la población en núcleos aislados, zonas de río o litoral o zona forestal y que puedan ser actividades desde la sala de emergencias.

El portavoz de gobierno ha hecho incidencia en que "es necesario concienciar a la población. Hace falta charlas para concienciar de los riesgos reales a los que estamos sometidos y difundir protocolos de autoprotección".

También se contempla la adquisición de maquinaria especial para Emergencias: neumáticas ligeras, vehículos todoterreno; así como un protocolo para el rescate de animales y puntos de atención para ellos.

Todos estos protocolos serán inclusivos para personas invidentes, sordas, o personas de movilidad reducida.

En el documento de conclusiones también se insta a otras autoridades a la necesaria limpieza de los cauces, así como pedir a la CHJ que estudie la viabilidad de reforzar la capacidad del Turia si se va a desviar algún barranco a su nuevo cauce así como reforzar los taludes. También se le pedirá que instale un sistema de prevención de inundaciones con análisis predictivos.

Caballero ha hecho hincapié en que "éste es un documento marco que hay que aprobar".

Por su parte, María José Ferrer San Segundo ha dicho que las primeras palabras son de reconocimiento y recuerdo a la memoria de las víctimas. "Somos conscientes del dolor" y ha dicho que se intentará "establecer un homenaje a la víctimas de la dana mediante el consenso".

Compromís se personará

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha dicho que "con la documentación en la mano, la gestión del Ayuntamiento fue negligente la noche del 29 de octubre" y que aportarán toda la documentación al proceso judicial.

Ha explicado que "desde la seis de la tarde a las ocho de la tarde el Cecopal no se reúne y no sabemos dónde estaba Catalá. No se activaron más efectivos y no estuvieron la policía ni los bomberos en las pedanías. A las 20.07 se manda el primer camión de bomberos a La Torre y no se dieron avisos en los sistemas de megafonía de las pedanías".

Robles ha dicho que "la actuación de Catalá es negligente, aunque igual no es tan soez como la de Mazón.

robles ha dicho que aportarán toda la documentación que ellos tiene a la causa judicial abierta porque su partido va a personarse en la misma: "estamos valorando cuál es la mejor manera".