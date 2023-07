Baldoví dice que Mazón tiene una "agenda oculta" y éste le recuerda que aupó a Compromís a la Mesa de Les Corts

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví ha reprochado a la síndica de Vox que hace cuatro años comparó Les Corts con un corral: "Si no está a gusto se las pira".

Le ha reprochado a la presidenta de Les Corts que haya utilizado solo el castellano en las redes sociales de Les Corts y que no se pusiera detrás de la pancarta conta la violencia de género, y ha parafraseado a Jaume I con el "vergonya senyors, vergonya".

Le ha reprochado a Mazón que haya puesto una presidenta que "mantener diecisiete parlamentos autonómicos no es eficaz ni eficiente". "Ya es 'tener barra' aceptar luego la presidencia".

La presidenta de Les Corts le ha dicho que "la presidenta no puede responder" y que por ello le ha pedido que se refiera al candidato y no a ella".

En un tono crispado ha llamado hipócritas al PP "por querer ponerle el nombre de Rita Barberá a un puente después de reprobarla en Les Corts".

Ha dicho que "el PP cerró la tele y nosotros la volvimos a abrir, con ustedes había copago farmacéutico". Ha dicho que los niños tienen los libros gratis: "eso es rebajar impuestos".

Ha mencionado "el pacto de la vergüenza" con Vox no por el pacto, "sino por el tiempo que estuvieron negando que pactarían".

Ha dicho que ni el PP ni Vox "son la cultura del esfuerzo".

Ha reprochado que "los únicos que tiene obsesión por Cataluña son ustedes" y les ha reprochado que "fueron ustedes los que vendieron las cajas de ahorro al poder catalán por un euro".

Ha propuesto tres ejes estratégicos para no hacer pasar vergüenza a los valencianos: "No mentir para que no se mienta, no robar para que no se robe, no recortar para que no haya recortes".

Para Baldoví existe una "agenda oculta del PP" para gestionar "el 95 por ciento del presupuesto".

A cambio de dejar que Vox reviente minutos de silencio, niegue el cambio climático, retire revistas para niños preciosas, el PP gestiona el 95 por ciento del presupuesto.

Y ha felicitado a Mazón "por hacer un buen acuerdo para sus intereses".

Ha preguntado a Mazón si su apuesta sanitaria será la misma que la de Díaz Ayuso que "regala la sanidad pública a empresas amigas".

"¿Qué piensan hacer, lo que les manden las grandes multinacionales, cumplirán la palabra y mantendrán las reversiones?

Le ha presentado el Acuerdo Valenciano por la Sanidad Pública para blindar la sanidad pública en el Estatut d'Autonomia y que sea de gestión directa, y que lo refrenden los valencianos en un referéndum.

Ha pedido más profesores en los colegios y menos alumnos por aula, mantener los libros gratuitos y los bonos de comedor.

Respecto a la financiación ha dicho que "nosotros la reivindicamos siempre, frente a quien sea" y ha dicho que "la propuesta es fácil y está estudiada, lo que pasa es que no hay voluntad".

Respecto a la cultura "hemos conocido a un presidente filólogo que desmiente al presidente Zaplana" y vamos a tener un conseller de Cultura "que hace faltas de ortografía en sus tuits, eso está permitido, pero lo que no está permitido es que bendiga la inquisición en Burriana que retiran publicaciones o películas de Disney porque hay un inocente beso entre dos mujeres".

Y ha preguntado si "¿piensan seguir prohibiendo y censurando las manifestaciones culturales que no les gusten?"

"Están en la Mesa"

Mazón le ha recordado que le dieron los votos para estar en la Mesa de Les Corts y le ha pedido "que no me riña tanto que tan mal no me he portado con usted".

Y le ha preguntado que "si tanto le molesta a usted la presidenta de Les Corts, por qué se abstuvo, por qué no le votó en contra".

"Si al presidente le vota en contra y a Vox se abstiene, me podría votar a mi hoy".

Le ha recordado que entre los programas electorales de ambas formaciones "hay puntos de coincidencia, pásmese".

Le ha recordado que "después de su paso por la Generalitat Valenciana, usted es el único partido de aquí que ha perdido votos, cien mil".

Con socarronería le ha dicho que "me lo he pasado muy bien, como monologuista no tiene precio".

"Qué ha traído usted de Madrid"

Y le ha preguntado qué ha traído él desde Madrid: "financiación no ha traído, inversión en los presupuestos tampoco, agua tampoco, me quiere decir cual es su balance de gestión" y le ha acusado de ser "los pagafantas de Pedro Sánchez".

Respecto al "miedo de las mujeres" le ha dicho que "yo no voy a preguntar por la protección a las mujeres que tutela la Generalitat, pero tiene usted ocasión de pedirle perdón a Maite" (la menor de la que abusó el exmarido de Mónica Oltra).

En el ámbito de la financiación le ha dicho que "no estamos aquí para ver quién tiene más responsabilidad en quién no ha traído la financiación, sino para ver como contribuimos a traerla".

Ha dicho que "de cuatro presupuestos de la Diputación de Alicante, ha pactado tres con Compromís".

Por su parte, Joan Baldoví, en su segundo turno, le ha dicho que si baja los impuestos "tendrá que hacer recortes".

Ha llamado "mantero" a Carlos Mazón por no contestar a sus preguntas, le ha reprochado que ha engañado a los valencianos porque les ha dicho que "no pactaría con Vox cuando ya sabía que lo iba a hacer". Baldoví ha dicho que su grupo "no pedirá permiso para hacer política porque tiene la legitimidad de 350.000 valencianos" y ha asegurado que "en 2027, o cuando toque, volveremos al gobierno".

En el último turno, Carlos Mazón, ha manifestado su respeto por los manteros "que viene aquí a ganarse la vida desde realidades muy difíciles".

Le ha reiterado que la relación había empezado con buen pie y que por eso están en la Mesa de Les Corts.

Ha dicho que "se puede rebajar impuestos y grasa de la administración sin hacer recortes".

Le ha reprochado que "a usted lo que les gusta son los impuestos políticos como la tasa turística".

También le ha afeado que "aquí, el único héroe que votó con su dedo la Ley del Sí es Sí es usted, el único".

Pero le ha vuelto a reiterar su oferta de diálogo: "aunque usted no quiera, yo le llamaré".