Carlos Mazón comparece en Les Corts justo un mes después la DANA

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha pregunado si subir los sueldos de los altos cargos es lo que necesitan los afectados. "¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Si hubiese tenido sentir del deber no se hubiese ido de comida cuando ya había desaparecidas y hubiese estado en el Cecopi a las 17 horas, comparecería cada semana y haría que los conseller clandestinos diesen la cara y hubiese ido a Massanassa. Si tuviese sentido del deber no se escondería en el despacho del Palau de la Generalitat. Si tuviera valor contaría la verdad. Diría con quién estaba de 18 a 19 horas, y también el registro del deber. Diría cuantas llamadas tiene de la ex consellera Salomé Pradas. "No es digno de ostentar el cargo de Molt Honorable. ¿Por qué no ha dimitido aún?"