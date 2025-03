Catalá repartirá las competencias de Badenas entre los concejales de Vox, en Valencia

Las alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado esta mañana que durante el día de hoy ultimará y dará a conocer la nueva distribución de las competencias municipales después de que en el día de ayer la dirección nacional de Vox le comunicara oficialmente que suspendía cautelarmente la militancia de su segundo teniente de alcaldes y portavoz de dicha formación en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas.

La alcaldesa ha descartado que se vaya a presentar una moción de censura: "la gobernabilidad de la ciudad de Valencia no está en riesgo, está absolutamente garantizada".

Catalá ha dicho que "sigo hablando con Vox desde primera hora de la mañana y también ayer durante la tarde noche y estamos ajustando las negociaciones para que en el día de hoy pueda comunicar unos pequeños cambios en la composición del Gobierno municipal que responden a ese expediente o esa suspensión temporal, mientras tramita un expediente en el seno de su partido". La alcaldesa no ha querido opinar respecto a las grabaciones en las que se escucha a Badenas vanagloriarse de haber dado una adjudicación a un empresa "socialista" para poder distribuir publicidad institucional entre los medios de comunicación que ellos decidan.

Respecto a si el edil Badenas dejará el acta, la alcaldesa ha dicho que "es una decisión que no compete a mi partido, es un expediente que no depende de mi partido y yo me tengo que atener a los tiempos que tiene Vox". Sí que ha reconocido que ha hablado con todos: "tanto con la dirección nacional como con el grupo municipal y con Badenas", pero no ha querido adelantar nada de dichos contactos.

Así pues, el edil Badenas se quedará sin competencias en el equipo de Gobierno de la ciudad de Valencia y estas pasarán a los otros tres ediles de Vox en el Consistorio. Concretamente, Badenas estaba gestionado hasta ahora, y no sin ciertas polémicas, el área de Empleo y el de Parques y Jardines, además de la portavocía, que se da por seguro que recaerá nuevamente en el edil José Gosálbez, al igual que en el mandato pasado.

Otro escenario distinto será el que se abra cuando Vox tome una decisión sobre la permanencia o no de Badenas, ya que si lo expulsara definitivamente y el edil no entregara el acta, el gobierno de Catalá perdería la mayoría absoluta y se igualaría en votos con el tándem Compromís-PSPV (16 concejales de derechas y otros 16 de izquierdas) más el voto discordante de Badenas que se supone que se alinearía con el sector conservador, si bien su relación con el PP y con la alcaldesa nunca ha sido fácil.