Los centros tecnológicos de Redit trabajan para la mejora los procesos de compra en Internet

La industria de la moda es una de las más globalizadas y dentro de ella, el segmento de la indumentaria uno de los más representativos con un valor de mercado en Europa de, aproximadamente, 65.000 millones de euros, según Euratex 2022.

Uno de los desafíos a los que se enfrentan los diseñadores es el ajuste de la prenda sobre el cuerpo, teniendo en cuenta sus movimientos y la variabilidad de formas de cada personas. Además, con el aumento vertiginoso de las ventas de ropa online experimentado en la última década, donde los consumidores se ven obligados a elegir tallas y estilos sin una experiencia de prueba, el ajuste de la prenda se ha convertido, sin duda, un factor esencial en la satisfacción del consumidor.

Por otra parte, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del sector de la confección utilizan un esquema de diseño tradicional basado en bocetos 2D y en prototipos físicos -en lugar de programas de patronaje 3D-, para acabar de definir el producto y sus patrones definitivos, con los consiguientes costes y tiempos para la fabricación de estos prototipos.

En este marco, el proyecto Moda Digital, desarrollado por el Instituto de Biomecánica (IBV), centro asociado a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), y que cuenta con la financiación de IVACE+i y Fondos FEDER, tiene como objetivo principal avanzar en el desarrollo de un ‘test de ajuste’ digital que permita a las empresas de diseño validar el patrón, usando diseño digital 3D mejorado, sin necesidad de construir prototipos físicos de prendas. Todo ello, utilizando avatares humanos realistas en movimiento, generados con tecnología 4D en programas de diseño de patronaje 3D de ropa que mejoran la información actual sobre el ajuste y caída de estas prendas.

Los programas de patronaje 3D de ropa han evolucionado mucho en los últimos dos años, mejorando aspectos clave que hasta ahora limitaban su uso e implementación real en las empresas de confección. Se ha avanzado en las funciones de patronaje 3D, en la visualización de las prendas, en el tiempo de computación, y en la implementación de cambios y variantes de diseño. Sin embargo, sigue habiendo una brecha entre el patrón obtenido mediante los programas de diseño 3D y el patrón manual generado mediante metodologías manuales tradicionales 2D. Esto se debe a que los modelos antropométricos y corporales de estos programas no se corresponden con los utilizados por los patronistas de referencia de las empresas. Por lo tanto, es necesario generar modelos antropométricos 3D personalizados y adaptados para cada empresa.

El proyecto Moda_Digital permite introducir modelos más realistas del cuerpo humano, en los programas de diseño 3D, para mejorar sustancialmente la información sobre el ajuste y caída de la ropa. En palabras de Juan Carlos González, director de Innovación en Indumentaria de IBV, “ello permitirá sustituir los tests de ajuste actuales, que se realizan con prototipos físicos de prendas de ropa, por un ‘test de ajuste digital’ que permita validar las holguras que se aplican a cada diseño nuevo de prenda. Este proceso ahorraría mucho tiempo y recursos en el proceso de desarrollo de nuevas colecciones”.

En Moda Digital colaboran las empresas Atika Sport Garment, Profi Creaciones Deportivas, Prima Protección y Aimsa Grupo Textil, aportando patrones y muestras de sus productos que se utilizan en las simulaciones 3D, y así poder validar la metodología desarrollada en estas investigaciones.

Además, Moda Digital va a permitir comparar, por primera vez, los resultados de la simulación obtenida a través de las herramientas de diseño 3D con escaneados de personas reales en movimiento, generados mediante la tecnología Move4D. “Move4D es un escáner dinámico del cuerpo humano en movimiento, de última generación, desarrollado por el IBV y utilizado en estas investigaciones. Tiene múltiples usos en diferentes ámbitos como el deporte, la salud, o la indumentaria como en este proyecto”, destaca Beatriz Mañas, responsable de Desarrollo de Negocio de la División de Tecnologías en IBV.

El IBV apuesta por un sistema de recomendación de talla para las compras online

Las ventas online de ropa y calzado registran una notable tasa de devoluciones, alcanzando cifras en torno al 40 por ciento. Los problemas relacionados con el tallaje representan, aproximadamente, hasta un 75 por ciento de las mismas. Esta situación tiene un impacto significativo tanto en el medioambiente como en la economía. Pero no menos importante es asegurar un ajuste adecuado, ya que afecta significativamente tanto a la salud como a la comodidad del usuario.

En las compras online, los consumidores se ven privados de la oportunidad de probar físicamente los productos, lo que genera incertidumbre al elegir la talla correcta. Esta situación puede dar lugar a una mayor insatisfacción del cliente, lo que potencialmente perjudica la reputación de la marca y afecta a las ventas futuras.

Algunas firmas intentan ayudar al consumidor proporcionando una tabla de tallas que relacionan una serie limitada de medidas, como el largo si se trata de calzado, o el largo y el contorno de pecho si se trata de una prenda de vestir. Y esa tabla relaciona esas sencillas medidas unidimensionales con la talla de un producto de esa marca en particular. No es útil para cualquier otra marca. Sin embargo, estas tablas resultan demasiado limitadas, ya que no tienen en cuenta las complejas variaciones en la morfología entre individuos, las asimetrías, e incluso otros aspectos más subjetivos, como las preferencias personales. Además, estudios realizados por el IBV demuestran que el error de una persona al tomarse las medidas es muy elevado.

Otros sistemas de recomendación de talla utilizados en la actualidad por las firmas están basados en "machine learning". Estos sistemas utilizan información que debe introducir el consumidor sobre qué talla usa en otras marcas para obtener una recomendación. Estos sistemas también tienen limitaciones, por ejemplo, no todo el mundo tiene en su armario una zapatilla o prenda de otras marcas que estén en el sistema, pero lo que es más importante es que sigue siendo una información muy escasa del usuario y, por tanto, la eficacia en la recomendación de la talla es muy limitada.

Ante esta situación, el Instituto de Biomecánica (IBV) ha apostado por el desarrollo de un sistema de recomendación que, a partir las dimensiones reales de cada individuo, le recomiende su talla adecuada al realizar su compra online. Ello forma parte del proyecto My3D_DataMarket, que cuenta con la financiación de IVACE+i y Fondos FEDER, a través de cuyas investigaciones es posible obtener el escaneado en 3D de una persona de forma cómoda y relacionar esa morfología con una talla determinada.

En palabras de Juan Carlos González, director de innovación en el ámbito de la indumentaria y el calzado en IBV, “en IBV disponemos de bases de datos en 3D de la población mundial además de tecnologías que permiten obtener de forma sencilla y precisa una reconstrucción 3D de cuerpo completo o de una parte específica, como pueden ser los pies, tanto con un teléfono móvil, app 3DAvatarBody y app 3DAvatarFeet, como en una tienda física, DomeScan. Este tipo de tecnologías permiten, además, generar grandes bases de datos de escaneados 3D de personas de todo el mundo y abren nuevas posibilidades de innovación, mejorando tanto el proceso de diseño de producto como la experiencia de compra del consumidor mediante sistemas de recomendación innovadores”.

En la actualidad, el IBV está desarrollando algoritmos capaces de procesar y transformar grandes volúmenes de datos 3D antropométricos y demográficos de los consumidores en recomendaciones de talla personalizadas.

Esta solución da a los consumidores la posibilidad de acceder a información antropométrica detallada y precisa sobre sus dimensiones físicas. Además, estos reciben recomendaciones de talla altamente específicas que se adaptan a su morfología única, lo que mejora significativamente la selección de talla en compras online y proporciona una experiencia de compra a medida y precisa. Asimismo, brinda a las marcas y minoristas la oportunidad de establecer una mayor confianza del cliente, fomentar la lealtad y fortalecer su reputación. Todo esto ayuda, en esencia, a mejorar la eficiencia en la producción, reducir el desperdicio y contribuir a una industria mucho más sostenible.

En estas investigaciones el IBV cuenta con la colaboración de cinco empresas del sector, pertenecientes a la industria del calzado y de la confección, como son Garvalín, Paredes, Satorisan, Atika Sports Garment e Ysabel Mora, con las que está llevando a cabo la validación de los resultados en entorno real.

Sistema de recomendación de tallas para compras on line IBV

Inescop trabaja para mejorar el diseño de calzado infantil

Y si nos centramos en el ámbito del calzado, el proyecto CareINFoot, liderado por Inescop, busca establecer una base científica que oriente a las empresas en el diseño y fabricación de calzado infantil, permitiendo un ajuste adecuado y respetuoso con la anatomía del pie de los menores. Para ello, el centro tecnológico ha iniciado la digitalización de los pies de numerosos niños y niñas de entre 1 y 3 años.

El pie infantil es estructural y funcionalmente diferente al de un adulto, a lo que se añade que los más pequeños no son capaces de comunicar molestias por presión, lo cual hace que sea crucial el uso de zapatos adecuados que prevengan futuras deformidades en los pies. “Aunque todos, adultos y niños, debamos evitar la compresión en los pies para eludir problemas de salud, en los pies de los más pequeños es aún más necesario, ya que, a estas edades, al no tener el pie completamente desarrollado, no son capaces de percibir la compresión de la misma forma que un adulto”, explica Saray Ricote, investigadora del laboratorio de experiencia de usuario de Inescop, el Footwear UX-LAB.

En los últimos años ha surgido un intenso debate, sobre todo en redes sociales, acerca del desarrollo adecuado del pie infantil en relación con el calzado. Una de las ideas más extendidas hoy es que los pies infantiles podrían desarrollarse de manera más saludable caminando descalzos o usando zapatos que imiten la sensación de caminar descalzos. En este aspecto, los defensores de este tipo de calzado aluden que los pies de los niños en crecimiento deben moverse libremente para desarrollar adecuadamente su arco plantar y musculatura. Sin embargo, “la dificultad para realizar estudios en esta temprana etapa (1 a 3 años), hace que sea escasa la evidencia científica que relacione el pie con el calzado en las primeras fases de desarrollo infantil”, asegura Irene Vidal, podóloga e investigadora del Footwear UX-LAB.

El proyecto CareINFoot busca respaldar científicamente el desarrollo adecuado que debería tener el pie en la infancia mediante un ajuste apropiado del calzado. Para ello, lo primero es contar con datos. De ahí que Inescop haya iniciado la digitalización de los pies de más de 300 niños de entre 1 y 3 años. “A partir de las digitalizaciones crearemos un banco de datos antropométrico con niños y niñas de entre 12 y 36 meses que nos permita desarrollar un prototipo de horma y pie por talla que facilite el diseño y fabricación de calzado infantil con una base científica”, aclara Ricote. Durante los próximos meses, Inescop visitará diferentes centros educativos de Elda y Petrer para digitalizar los pies de los menores.

El proyecto trata de adaptar el diseño del calzado de forma más exacta al pie del niño Ainia

Pie sano, pie feliz

Pero esta investigación no se va a enfocar únicamente en el estudio del ajuste adecuado del calzado infantil, sino que también pone un fuerte énfasis en la seguridad física y química de este, así como en el cumplimiento con la normativa vigente. Para ello, en el Laboratorio de Inescop se está analizando una muestra representativa de calzado infantil del mercado, verificando su cumplimiento con la normativa de seguridad en calzado de bebé e infantil UNE 59300 y asegurando que no contengan sustancias tóxicas o peligrosas.

Con este enfoque, Inescop busca garantizar que los zapatos destinados a los niños no solo promuevan un desarrollo saludable del pie, sino que también cumplan con los más altos estándares de seguridad y calidad.

Finalmente, y dado que el proyecto CareINFoot también busca concienciar a los padres, madres y tutores sobre la importancia del cuidado adecuado de los pies durante la infancia, Inescop ha editado un cuento infantil titulado “Pie sano, pie feliz”, a través del cual se dan consejos a los adultos, mientras que los niños aprenden a usar el calzado y cuidar de sus pies a través de su protagonista, Futi.

Nutrición personalizada para el consumidor de hoy en día

Los institutos tecnológicos valencianos abarcan infinidad de campos de la investigación, también en materia de nutrición, que ve ampliadas sus posibilidades a través de la implementación de las nuevas tecnologías.

Actualmente, se está desarrollando una mayor conciencia de los consumidores sobre la importancia de la nutrición en su estado de salud. El mercado de la nutrición está impulsando un acceso a tecnologías que ayudan a segmentar y caracterizar a los consumidores, como tecnologías de diagnóstico (secuenciación de ADN, análisis de microbioma y análisis de biomarcadores en sangre, saliva y orina), pero también herramientas de seguimiento y formación de hábitos (pulseras inteligentes, relojes, parches portátiles, etc.).

Las nuevas tecnologías digitales presentan el potencial de envolver el conjunto haciendo que todo sea accesible y sencillo de usar para el consumidor final. Sin embargo, en la actualidad existe una gran carencia a nivel de disponibilidad de datos y conocimiento que permitan vincular las características de los alimentos con las necesidades particulares de los consumidores. La tecnología digital permite avanzar en este campo.

Además, el mercado de la nutrición personalizada crecerá en los próximos años, empujado por un acceso a tecnologías que ayuden a segmentar y caracterizar a los consumidores. Por estos motivos, ITI, los centros tecnológicos ITI y AINIA ITI, Centro Tecnológico especializado en TICs y el Instituto Tecnológico de la Alimentación (AINIA) están trabajando en el desarrollo de servicios digitales avanzados relacionados con la alimentación personalizada.

En el proyecto Food4one se fusionaba la producción de alimentos y la tecnología digital con el objetivo de avanzar en la gestión de la información alimentaria, permitiendo un acceso más seguro y eficiente a datos cruciales para la nutrición personalizada.

En la primera fase del proyecto se alcanzó un hito significativo: desarrollar y desplegar un espacio de datos, Wisephere, dedicado al ámbito de la alimentación. Este espacio, no solo proporciona funcionalidades esenciales de gobernanza, calidad y seguridad de los datos, sino que también satisface las necesidades de los servicios de alimentación. Wisephere centra su esfuerzo en aspectos de gobernanza, calidad y procesado de datos. Esto, combinado con los servicios de alimentación personalizada de AINIA, convertirá la plataforma de Food4one en una fuente valiosa de conocimientos que impulsará la mejora continua en la alimentación personalizada.

En la segunda fase del proyecto, denominado Food4one II, que cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) a través de los Fondos Europeos FEDER, se está validando y mejorando diferentes aspectos de Wisephere. Para crear una plataforma que permita la implementación de múltiples servicios digitales personalizados dirigidos hacia una alimentación a la carta, en este proyecto se están empleando tecnologías de vanguardia, como la Inteligencia Artificial. Por consiguiente, estos servicios se validarán, y se elaborará un plan para transferirlos a las empresas. En este sentido, Food4one II busca establecer un ecosistema de servicios digitales a largo plazo, donde empresas agroalimentarias, empresas tecnológicas e incluso la ciudadanía puedan acceder a asistencia digital avanzada que optimice el uso de los datos, respaldados por su capacidad de computación y tratamiento de la información.

Además de la infraestructura, en este proyecto, ITI y AINIA están explorando técnicas y algoritmos avanzados para procesar y analizar datos heterogéneos. Esto se traduce en la capacidad de ofrecer servicios y aplicaciones pioneras en el ámbito de la nutrición personalizada, allanando el camino hacia una alimentación más consciente y adaptada a las necesidades individuales.