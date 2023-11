Cientos de personas se concentran en la sede del PSPV de Valencia: "España no se vende, España se defiende"

Una tarde más ha habido una concentración frente a la sede del PSPV de Valencia para protestar por la ley de amnistía. La de este jueves ha sido especialmente numerosa, puesto que se produce después de firmarse el acuerdo.

Un fuerte dispositivo policial ha controlado a unas 500 personas se han concentrado este jueves de nuevo en la calle Hospital de Valencia, en el centro de la ciudad.

Con numerosas banderas de España, algunas de ellas con el escudo constitucional arrancado, los manifestantes han coreado gritos contra el PSOE y Sánchez, portando pancartas con lemas como "No a las leyes para la dictadura", "España no se vende, España se defiende", "En mi nombre no" y cánticos de extrema derecha.

Entre los asistentes ha vuelto a estar los diputados nacionales de Vox por Valencia Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil, así como concejales de Vox del Ayuntamiento de Valencia como Juanma Badenas o Cecilia Herrero, así como diputados autonómicos como José María Llanos o María Ángeles Criado.

Se ha producido algún momento de tensión, aunque no ha habido incidentes destacados. La Policía Nacional, que ha desplegado en la zona media docena de furgones para prevenir posibles altercados.