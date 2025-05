Alicante, un “inici de la festa” de las Hogueras el 6 de junio con Castillo de Fuegos en la zona Volvo

Cuenta atrás para las Hogueras de San Juan 2025; como señal inequívoca de que la ciudad ya huele a pólvora y música, el alumbrado de Hogueras y racós ya adorna en algunas calles. Y, como novedad este año, el “inici de la festa”, acto con el que de manera oficial empiezan las fiestas y que incluye la lectura del pregón en la plaza del Ayuntamiento, se cerrará a lo grande con un castillo de fuegos artificiales, que se disparará en la zona Volvo. Así lo ha explicado a LA RAZÓN el presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, quien asegura que el “inici de la festa” es acto que se cuida y mima mucho y en el que la música, con 20 bandas de toda la provincia, adquiere un protagonismo especial; algo que ya ocurrió en 2024.

A diferencia del año pasado, que se disparó una mascletà antes de que 1.180 músicos partieran de la Plaza de España para llegar hasta la plaza del Ayuntamiento, el 6 de junio, la pólvora será la protagonista del "inici de la festa" al final del acto; tras el pregón, un castillo de fuegos se disparará en el frente litoral, en concreto, en la zona de la Volvo. Un ubicación que podría ser también la del Concurso de Fuegos Artificiales con el que, del 25 al 29 de junio, los alicantinos dicen adiós a las Hogueras de San Juan. “No hay otra ubicación más que la Volvo, pero la decisión depende del Gobierno Local, y nosotros la respetamos, por supuesto”, explicó Olivares.

Hay que recordar que el cambio de lugar, tradicionalmente se disparan los Castillos de Fuegos de las Hogueras en la playa del Cocó, se debe a las obras en ese punto, cuyo fin es construir un nuevo espigón. Como mandan los cánones, los alicantinos tienen por costumbre, toalla y capazo, o bolsa, con la cena en la mano, sentarse en la playa urbana del Postiguet, contigua al Cocó, para ver los fuegos artificiales. Es un lugar privilegiado por la cercanía al punto exacto en el que se disparan, y la luz que desprenden ilumina la arena y el mar. Es una noche en que miles de personas copan la playa, la bahía de la ciudad, a bordo de barcos, el paseo marítimo, el puente que une la calle Virgen del Socorro con la playa del Postiguet, la Serra Grossa y hasta la carretera de La Cantera, parando sus vehículos.

Cuando apenas falta un mes y cuatro días para que las Hogueras decoren todos los rincones de la ciudad, el Gobierno Local no ha comunicado cuál es la nueva ubicación, con el argumento de que aún no está decidido. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, eso sí dejó claro en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de los martes que “no se va a poder disparar en la misma zona por los trabajos de la Dirección Provincial de Costas en la playa del Cocó”.