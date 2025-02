El Consell exige "más agilidad" en los pagos del Consorcio de Seguros a las empresas afectadas por la dana

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha vuelto a alertar este jueves del “bajo porcentaje de pagos del Consorcio de Seguros a empresas afectadas por la riada”, según la última actualización facilitada por la entidad, y ha considerado “imprescindible que se desatasque el tapón de las indemnizaciones para poder planificar de manera adecuada la reconstrucción”.

En concreto, Cano ha destacado que desde el Consorcio de Seguros tan solo se han satisfecho un 35 % de las indemnizaciones a comercios y almacenes y apenas un 26 % a la industria, “lo que supone un palo en las ruedas de la recuperación” y “un factor de incertidumbre que pone en peligro la continuidad de muchas empresas en la zona cero cuando se cumplen 100 días de la tragedia”.

“Que un 76 %, es decir, tres de cada cuatro empresas industriales, no hayan cobrado aún la indemnización es un golpe durísimo para la recuperación de la actividad que no tiene ninguna justificación”, ha agregado. En este sentido, la consellera ha recordado que asociaciones como Confecomerç (comercio) o Fepeval (áreas industriales) “llevan semanas reclamando agilizar los pagos sin que se haya dejado de producir un goteo que es desesperante para los afectados. Necesitamos una respuesta urgente o muchas empresas van a desaparecer. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios afectados”.

Asimismo, Cano ha reiterado su petición al Gobierno de España de que “no incluya estas indemnizaciones del Consorcio de Seguros en su desglose de ayudas porque corresponden en realidad a indemnizaciones y, por lo tanto, derechos que tienen todos los valencianos”. Para la titular de Industria, “lo que el Ejecutivo necesita es una mayor agilidad en los pagos”, aprobar “exenciones fiscales a los afectados” y “activar un FLA extraordinario para la Comunitat que nos permita afrontar el futuro inmediato con más garantías”.