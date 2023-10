La portavoz del PSPV llama "machista" a Mazón porque le guiñó el ojo durante la última sesión de control

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha intervenido este jueves en la sesión de control celebrada en Les Corts. Ha asegurado que el Gobierno que preside se ha puesto en marcha, se ha puesto a trabajar y ha detallado las medidas que ya han puesto en marcha. Entre otros aspectos ha remarcado la decisión de asumir la gestión pública de los hospitales de Dénia y el de Manises, "aquí no se toman decisiones por sectarismo".

La portavoz del PSPV, Rebeca Torró, ha acusado a Mazón de provocar en 100 un "retroceso". Se ha referido también a las reversiones sanitarias asegurando que "ya estaban encauzadas" y que no han podido pararlas. Así mismo, le acusó de haber pactado con "maltratadores" y atacar la lengua.

Sin embargo, no ha sido este el mensaje que más ha llamado la atención de su intervención. Desde la tribuna, Torró le ha advertido que no permitirá ninguna actitud machista. "En la última sesión de control me guiñó un ojo", un gesto a su juicio "inoportuno, impropio, indigno" de un presidente. "No voy a tolerar ninguna falta de respeto ni ninguna actitud machista", ha aseverado la sindica socialista, quien ha criticado "la condescendencia" con la que Mazón se dirige a mujeres con un cargo de responsabilidad. Esto demuestra una "escasa catadura moral". "¿Le guiñaría el ojo usted a Baldoví?". Es más, le ha acusado de ser reincidente en el machismo. "Usted en los machismos cotidianos, en el micromachismo, es reincidente porque ni una periodista tiene por qué aguantar que en el ejercicio de sus funciones le llame 'bonica', ni la portavoz de la oposición tiene por qué aguantar que le guiñe el ojo en sede parlamentaria",

Mazón ha preferido no contestar a esta cuestión pese a que ha escuchado estas acusaciones con cara de incredulidad desde su escaño. Tras la intervención ha seguido con tono sereno explicando las medidas que se han tomado durante estos meses. "¿Quiere más asesores?, ¿que vuelva la tasa turística?, ¿que revierta los gastos por Alzheimer en las rentas bajas?". No obstante, al final de su intervención le ha preguntado si realmente este el clima en el que quieran que se relacionen ambos partidos y ha lamentado que le haya acusado de acusarle de tener poca catadura moral.

Por su parte, le ha deseado suerte al secretario general del PSPV, Ximo Puig, en su carrera para ministro del Gobierno de España, "a ver si nos soluciona lo que nos dejó". Además, ha deslizado que ha mantenido reuniones con Junts en Barcelona para que estos aprueben también su nombramiento.

Después de escuchar al síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha preguntado también qué tipo de trabajo podrían hacer los partidos del Gobierno y la oposición. Tras de esta petición, el portavoz de la formación nacionalista le ha propuesto dar ayudas directas en la compra de gafas, por ejemplo, en lugar de deducciones con el objetivo de que puedan beneficiarse. Mazón ha agradecido la propuesta. "Podemos entendernos".

Por último, el diputado de Compromís, Carles Esteve, le ha preguntado a Mazón si va a perdonar la deuda de más de 600 millones que tienen las concesionarias de los hospitales que ahora se van a recuperar para la gestión pública.

