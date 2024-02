Diana Morant y Alejandro Soler exhiben la unidad del PSPV en el primer acto de la ministra en su carrera hacia la secretaría general

La secretaria general “in pectore” del PSPV, y también ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reunido hoy en Alicante, en la sede de UGT de la calle Pablo Iglesias, a más de 350 militantes socialistas para exhibir públicamente la unidad en su primer acto oficial previo al congreso del partido de marzo. Unidad de la que los socialistas hacen bandera en la Comunidad Valenciana desde que el martes pasado se retiraron, por las presión y decisión de Ferraz, de la carrera por la dirección y liderazgo en el partido los secretarios generales del PSOE en Alicante, Alejandro Morant, y Valencia, Carlos Fernández Bielsa.

De ahí que tenga gran carga simbólica que Morant se haya estrenado en Alicante como candidata a la secretaria general -en una puesta en escena propia de un mitin, con sintonía del incluida antes de las intervenciones- y que haya llegado al acto flanqueada por el propio Soler y por el exsenador socialista, Ángel Franco, uno de los promotores de la candidatura única para la secretaria general.

Aunque la cita era a las 12.00, hasta las 12.10 no ha aparecido por la sede de UGT ninguno de los líderes del PSOE, entre ellos el alcalde de Alfaz del Pí y portavoz del partido en la Diputación, Vicente Arques; la exconsellera de Sanidad y portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló; el exalcalde de Elche, Carlos González; la exsubdelegada del Gobierno y ahora diputada en el Congreso, Araceli Poblador, y el actual subedelegado del Gobierno, y persona afín a Alejandro Soler, Juan Antonio Nieves, así como el secretario general del partido en la agrupación de Alicante, Miguel Millana.

Y ha sido Millana quien ha abierto el turno de intervenciones, con un auditorio, el salón de actos de UGT, con el aforo más que completo y un público entregado. Millana ha dado a Soler, recibido entre aplausos, quien ha lanzado un mensaje tan claro como contundente, el de unidad. “Siempre he mostrado disposición para ser y no ser, y para apoyar al que fuera candidato. Agradezco a quien me impulsó a presentarme como precandidato a la secretaria general, y agradezco también a los compañeros que nos pidieron que fuéramos unidos, que fuéramos una sola voz”, ha indicado para añadir que “nos pidieron a Bielsa y a mí unidad para tener un proyecto progresista con Diana Morant para la Comunidad Valenciana; apelo a trabajar juntos por ese único objetivo”. Y ahí el público ha roto en un aplauso sostenido de más de un minuto de duración.

Hay que recordar que si hoy ha tenido lugar, y lo grande, el primer acto de Diana Morant como candidata a la secretaria general del PSPV, ayer tuvo lugar en Torrent (Valencia) otro en el que aparecieron Morant, Soler y Bielsa juntos. Y allí quedó claro el reparto de cargos con Soler como presidente del partido y Bielsa, como vicesecretario único.

Y con la temperatura en la sala de UGT casi tan alta como en la calle, con 18 grados en los termómetros, ha aparecido, entre aplausos, la ministra Morant en el escenario para afirmar “hemos desbordado previsiones con nuestra energía; gracias por sumaros al proyecto esperanza para el PSOE y para la sociedad valenciana”. “Gracias Alejandro Soler -ha dicho- por ser un gran secretario general provincial y por el gran presidente del partido que vas a ser en esta nueva etapa del PSOE; esta vez salimos unidos, salimos más unidos y más fuertes que nunca”.

Y de nuevo, Morant ha hecho otra alusión a la unidad. “Ya siento en mi piel vuestro apoyo. Me lo voy a ganar pero ya lo siento y siento el apoyo de Aleandro y Carlos; éste es el comienzo de un proyecto colectivo”, ha recalcado entre aplausos.

En una intervención que ha ido in crescendo, Morant, ya casi a las 13.00 horas, ha dicho sentirse “preparada para ser la próxima presidenta de la Generalitat Valenciana”, aludiendo antes al congreso de Benicàssim (Castellón) los días 22 a 24 de marzo, en el que se convertirá en la secretaria general del PSPV, en sustitución de Ximo Puig.

Y es otro peso pesado del PSOE en la provincia, Rubén Alfaro, alcalde de Elda y otra persona afín a Soler, el coordinador de su campaña hacia el liderazgo. “No hay mayor honor para mí que ser vuestra secretaria general” ha agregado. Entre aplausos, el público ha abandonado la sala de UGT, ubicada en un sótano, para volver a la luz y claridad de la calle Pablo Iglesias. Y el PSPV ya tenía, y por su segundo día consecutivo, la foto de un partido unido.