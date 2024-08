La Diputación de Valencia blindará los datos de los ciudadanos de la provincia en la nube más segura del país

La Diputació de Valencia blindará los datos de los vecinos y vecinas de todos los municipios de la provincia en la nube más segura del país, localizada en territorio nacional. La corporación provincial inicia así el proyecto DivalCloud dirigido a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que permitirá albergar los datos de los consistorios de la provincia en un entorno externo a sus instalaciones, en nube, a través del almacenamiento de las copias de seguridad de sus sistemas informáticos.

Así lo ha avanzado el diputado de Innovación y Administración Electrónica, Juan Ramón Adsuara, quien ha explicado que la Diputación ha adjudicado ya el servicio licitado, asumiendo todos los costes de la nueva herramienta para ofrecer una garantía de salvaguarda de la información que los ayuntamientos disponen de los ciudadanos que habitan su municipio.

Adsuara recuerda que una auditoría en materia de seguridad y comunicaciones reciente ha detectado puntos de mejora en algunos ayuntamientos. Uno de estos puntos es la gestión de las copias de seguridad, tan importantes para paliar los posibles efectos de un ciberataque. Con esta medida se protege también a la propia Diputación. El responsable de Innovación explica que se ha dado un paso al frente para “resolver posibles problemas y facilitar la solución a los ayuntamientos, que ahora dispondrán de espacio complementario a las medidas que ya disponen para almacenar sus datos en la nube, lo que permitirá recuperar la información en caso de errores informáticos, caída de los sistemas u otras causas”.

Rapidez de respuesta

El servicio, que no conlleva un coste para los municipios, “no solo es una medida necesaria sino que garantiza la rapidez en la respuesta ante posibles fallos por causas intencionadas, o no, en los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos”, señala el responsable provincial de Innovación. En palabras de Adsuara, “al unificar el punto de almacenaje de las copias se ha conseguido una gran economía de escala, ayudando a los ayuntamientos a cumplir uno de los aspectos del Esquema Nacional de Seguridad y facilitando que éstos no tengan sus datos dispersos en el amplio espectro de la nube”.

Los datos estarán albergados en un centro operado por Telefónica Infra, siendo la empresa Cloud101 el proveedor en este proyecto. La medida garantiza un servicio de máxima calidad, afianzando la total seguridad física de los datos y su disponibilidad permanente.

Juan Ramón Adsuara enmarca el nuevo proyecto del área de Innovación que dirige en la hoja de ruta de la Diputación por la digitalización y la modernización electrónica de los municipios valencianos. “Es un reto del presidente Vicent Mompó y del área de Innovación que al término de la presente legislatura hayamos avanzado en el proceso y mejorado la vida de las personas a través de iniciativas como esta”.

También se están emprendiendo acciones, ha indicado el diputado provincial, en el ámbito de proyectos Smart Cities, que cuenta ya con centenares de actuaciones diseñadas y realizadas por los ayuntamientos con la ayuda y asesoramiento de la Diputación, totalmente orientadas hacia los ciudadanos.

En el ámbito de la gestión del padrón municipal de habitantes en los ayuntamientos se va a comenzar, siguiendo las directrices establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y con la ayuda de fondos europeos, con la revisión de los datos del territorio de cada municipio, estableciéndose una vinculación entre los datos del padrón de habitantes y los datos de las viviendas recogidas en el Catastro. Esta iniciativa ayudará a ubicar correctamente a las personas empadronadas en cada municipio sobre los inmuebles recogidos en el Catastro, a la vez que se depurará la información existente y se pondrá al servicio de los ayuntamientos en tiempo real.