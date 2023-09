Educación trabaja para adelantar todas las adjudicaciones al 31 de julio el próximo curso

Los profesores interinos de la Comunidad Valenciana ya no pueden más. Tras varias adjudicaciones publicadas por la Conselleria de Educación con errores, esta semana las 2.800 plazas que deberían de haber salido el pasado martes, salieron finalmente ayer por la mañana. Los sindicatos STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT han trasladado este jueves a la Conselleria de Educación el descontento del profesorado por el "caos" de las adjudicaciones y la modificación de los horarios en Secundaria, y han pedido transparencia sobre las incidencias con "canales claros y eficaces".

Así lo han señalado, en un comunicado conjunto, tras la Mesa Sectorial convocada esta mañana por la Conselleria de Educación y presidida por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para abordar el inicio del curso escolar 2023-2024.

Los sindicatos informan de que han vuelto a detectar "numerosas incidencias" en las adjudicaciones de las más de 2.800 plazas de interinos, que estaban pendientes desde el pasado martes y se han publicado hoy.

Aseguran que la Conselleria se ha comprometido a trabajar para cambiar el programa informático y están estudiando avanzar, el próximo curso, todos los procedimientos para cerrar las adjudicaciones dentro del mes de julio.

Respecto a la resolución del 31 de agosto, que modificó los horarios en Secundaria, los sindicatos han reprochado a la Conselleria que se publicara justo un día antes de empezar el curso y sin haberlo negociado previamente con ellos.

La Consellería, manifiestan, "ha defendido la resolución y ha negado que afecte a las condiciones laborales del profesorado", al tiempo que se ha comprometido a corregir los incrementos horarios por aplicación de la resolución que han trasladado los sindicatos.

Problemas heredados

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha defendido este jueves que el curso escolar ha empezado "con total normalidad", a pesar de los "problemas heredados" del anterior Gobierno y que se han solucionado "a base de trabajar en agosto y no tomar vacaciones".

En declaraciones a periodistas tras asistir a la apertura del inicio del curso académico de la Universidad de Alicante, Rovira ha asegurado que "quedaban unas adjudicaciones -de docentes- que, ante posibles errores", él mismo decidió paralizar "y que han salido en la mañana de este jueves".

"Eran 2.000 vacantes que quedaban por cubrir de una plantilla de 81.000", ha sostenido el conseller, quien ha expuesto que otro "fleco" que queda por solventar es "el problema con las rutas de transporte", algo que están "intentando solucionar" desde el departamento que dirige y que viene de "un problema de empresas" de adjudicaciones de la etapa de gobierno del Botànic.

Por su parte, Compromís ha calificado de "nefasto, caótico y catastrófico" el inicio del curso escolar 2023-2024 en Valencia, con fallos en la adjudicación de plazas de profesores y la ausencia de autobuses en algunas rutas del transporte escolar.

Así lo ha destacado el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a la portavoz adjunta, Papi Robles, y la concejala Lucía Beamud para tratar sobre la primera semana de clases, y ha agregado que "desde hace diez años" no se veía un inicio de curso así.

400 plazas por cubrir

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha denunciado el caos del inicio de curso en los 520 centros educativos de la ciudad como consecuencia de la “nefasta gestión” del PP en la Conselleria de Educación y la “connivencia, desidia e inacción de la señora Catalá”. “Queremos denunciar el caos absoluto de este inicio de curso. Nos estaban transmitiendo directores y directoras de centros de educación infantil de primaria y secundaria, que hacía años que no empezaban con tan mal pie, con vacantes sin cubrir, con bajas sin cubrir y sin expectativas”, ha manifestado Gómez frente al CEIP Ramiro Jover de San Marcelino.

“En este centro al que nos hemos trasladado, nos han informado de que la directora estaba ejerciendo de monitora de comedor, que los profesores estaban intentando entre ellos cubrir las aulas, las vacantes, para que no hubiese niños solos en aulas, pero que aún así hay muchas asignaturas que aún no han podido impartirse porque no está el personal cualificado para ello”, ha expuesto la líder de los socialistas en la ciudad de València.

Gómez ha criticado que este inicio caótico del curso no sólo se debe a la “desidia y la falta de capacidad de los responsables del PP. No creo que esto sea una casualidad. Creo que hay una intencionalidad manifiesta de denostar a la educación pública, de rebajar su calidad, de hacer que la educación pública sea una educación de segunda para que no pueda competir con otro tipo de oferta educativa privada. Por eso, hoy queremos estar aquí, a pie de calle, a pie de colegio, denunciando el caos histórico que están viviendo nuestros colegios públicos, nuestros institutos públicos de la ciudad de València”, ha subrayado.