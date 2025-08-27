Se entrega un conductor cinco días después de arrollar a un ciclista y emprender la huida

Un conductor de 31 años, español y vecino de Elche, se ha entregado a las autoridades cinco días después de arrollar a un ciclista en una carretera autonómica y emprender la huida, pese a que dejó a la víctima en estado grave.

Fuentes de la investigación han informado de que el ciclista ha estado hospitalizado dos semanas por lesiones de gravedad, de las que ha mejorado, y el pasado fin de semana recibió el alta del Hospital General Universitario ilicitano.

Según la Guardia Civil, el accidente ocurrió el pasado 9 de agosto en el kilómetro 13,020 de la CV-86, donde un vehículo turismo colisionó por alcance con la bicicleta antes de el conductor se diera a la fuga.

El ciclista fue auxiliado inicialmente por un viandante y posteriormente fue trasladado por una ambulancia al hospital General de Elche.

Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante analizaron el estado de la bicicleta y también restos del vehículo causante del atropello, además de proceder a una exhaustiva inspección ocular y al visionado de numerosas cámaras de vigilancia. Además, acudieron a talleres y desguaces para localizar posibles reparaciones relacionadas con el vehículo fugado.

Según la Benemérita, la difusión del accidente por terceras personas en medios de comunicación y redes sociales propició la obtención de nuevas pruebas, lo que unida a la intensa labor policial empujó a que el día 14 el presunto autor se entregara voluntariamente y reconociera los hechos.

Se inspeccionó el coche y se verificó que los daños que presentaba coincidían con las características del siniestro, por lo que se procedió a la detención del conductor, al que se le atribuyen los delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente en un caso que lleva el juzgado ilicitano de guardia.