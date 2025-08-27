Valencia estrena vuelo directo con el país de Papá Noel

La aerolínea Finnair abrirá una nueva ruta entre Valencia y Helsinki el próximo verano, de manera que operará dos vuelos semanales entre ambas ciudades -los martes y los sábados- del 11 de abril al 24 de octubre de 2026.

Será la primera vez que Finnair ofrezca servicios regulares entre ambas ciudades y utilizará para ello uno de sus aviones Airbus A320, según han informado este miércoles fuentes de la compañía aérea.

Las salidas desde Valencia en vuelos de Finnair serán a las 10:35 horas, con llegada a Helsinki a las 15:45 horas, lo que permitirá conexiones con vuelos de la aerolínea hacia otros destinos en Finlandia, el norte de Europa, Asia y América. Los vuelos de regreso desde Helsinki despegarán a las 06:20 horas y aterrizarán en Valencia a las 09:50 horas.

La aerolínea ofrece durante todo el año vuelos diarios desde Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante, y a partir del próximo verano también conectará Helsinki con Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Valencia.

El director Regional de Finnair para el sur de Europa, Geoffrey Carrage, ha calificado de "excelente noticia" que se abra una nueva ruta en España que conecte Valencia con Helsinki y refuerce sus operaciones en el mercado español, y ha destacado que la Comunitat Valenciana es un destino turístico muy popular para los viajeros del norte de Europa.