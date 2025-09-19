Fallece el conductor de un patinete en Vinarós, y un motorista en Pego, en sendos accidentes

Un hombre de 40 años ha fallecido este jueves por la noche en la localidad castellonense de Vinaròs tras sufrir una caída con el patinete que conducía por una avenida de este municipio.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, anoche se alertaba al CICU de una caída de patinete en la avenida Leopoldo Querol.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU cuyo equipo médico realizó a un hombre, de 40 años, maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

Por otra parte, un motorista de 60 años ha fallecido este jueves por la tarde después de colisionar contra un camión en una carretera autonómica en el término de Pego (Alicante).

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU), el accidente ocurrió sobre las 17.30 horas y se movilizó una unidad del Soporte Vital Básico (SVB), un equipo médico de atención primaria y el helicóptero medicalizado.

A la llegada de la ambulancia se comprobó que el motorista estaba fallecido y el helicóptero medicalizado fue desactivado, ha indicado el CICU.