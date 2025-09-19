Polo (CHJ) asegura que pidió que se mandara un Es Alert antes de las 18 horas indicando a la población que subiera a plantas altas por el caudal que saldría de Forata

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha asegurado en su declaración esta mañana ante la jueza que instruye la causa de la dana que pidió que enviaran "un mensaje a la población diciendo que se suban a los pisos altos".

Polo pide esto después de que el jefe de explotación del CHJ leyera el hidrograma con los aforos de los cauces, pero ha asegurado que "debían manejar otra información porque deciden enviar dos mensajes. Uno a la zona que decíamos, y otra al resto de la población. Y hay una desconexión a las 18:00 horas".

Según ha explicado Polo, cuando se conectan al Cecopi, alrededor de las 17 horas, "ellos empiezan a hablar de las inundaciones de Utiel, y yo corto esas intervenciones y les hablo de la situación de la presa de Forata, y el jefe de área de explotación dice que para esos caudales será necesario declarar algún escenario de emergencia de la presa". Según el presidente de la CHJ, después de comentar el estado de la presa, los miembros del Cecopi se desconectan "un periodo de reflexión de media hora".

Añade que "en la siguiente conexión la imagen es la misma, pero ya se ve a la consellera. Nada más conectarse, empiezan diciendo que no van a evacuar", algo que extraña a Polo ya que nadie había apuntado esa posibilidad en la conexión anterior. Ante esa posibilidad el propone mandar "un mensaje a la población", y ha explicado que el anterior director de la Agencia de Emergencias ya les había contado que había un sistema que permitía el mensaje a zonas. Siempre según Polo "entonces empieza un debate sobre esta situación por parte de emergencias, y por parte de la consellera decía que por qué se declaraba la emergencia, que qué era eso", y ha añadido que "ellos no daban crédito".

Polo ha explicado que "todo era preguntas sobre lo que suponía, y yo recuerdo haberle dado ejemplos. Los planes de emergencia están protocolizados. Por muchas cosas se declara la emergencia, y en situación de avenida hay una situación de incertidumbre. Puede ocurrir que la presa corone, y ante un vertido por coronación nunca se sabe qué puede pasar con la presa".

El presidente ha remachado que "había un incertidumbre, y es lo que se dijo en el Cecopi. Nunca se dijo que iba a colapsar Forata". Polo, siempre según su versión, ha explicado que "les dijo que no era como la presa de Tous, pero que había una incertidumbre". Y puso el ejemplo de la presa de María Cristina. "De las grandes presas de la confederación ninguna se ha llenado y ha vertido por coronación".

Polo ha asegurado que tanto él como su equipo "ven que no se están tomando decisiones, y están preocupados por los avisos que piden". Y ha recalcado que "por su parte fue tensa la situación porque no se tomaban decisiones".

El presidente de la CHJ también ha dicho recordar que oyó a la consejera decir varias medidas: "la que mas se me quedó fue la palabra confinamiento, y se le quedo grabado como el director Jorge Suárez le insistió varias veces a la consellera que la ley le ampara para tomar cualquier medida, porque ella tenia dudas de si podía o no tomar medidas".

En su declaración ha estado permanentemente hablando de la presa de Forata. "Nosotros ya habíamos avisado de los caudales que iban a salir y que se incorporarían al Magro, se advirtió de 1.000 metros cúbicos por segundo. El jefe de explotación mientras declara escenario 1 y a los pocos minutos el escenario 2". Es este momento, en el que Polo vuelve a insistir en que es por esta razón por la que vuelve a decir que envíen un mensaje a la población alertando que se suban a los pisos altos.

El caudal del Poyo

En esta situación de tensión que está relatando Polo, prácticamente no se habla del barranco del Poyo. La alerta sobre este punto de la riada no llega hasta las 18:45 horas. "Sube el jefe del SAIH y nos avisa que se ha enviado un aviso de caudal del Poyo. Se manda a las 18:43 horas y subiría al poco, 18.45-18.50. Es un caudal importante, pero es un caudal congruente con lo que estaba pasando en todos lados".

Después de que en el Cecopi se vuelva a activar la conexión, a las 19 horas, Polo ha explicado que es cuando se entera de que no han enviado el mensaje, no sé lo que se vuelve a debatir, la consellera lee un mensaje y pregunta si nos parece bien y con el micro cerrado digo que no, pero que manden algo".