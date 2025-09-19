El presidente de la CHJ es recibido con gritos en los juzgados de Catarroja (Valencia) que investigan la gestión de la dana

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha sido recibido entre gritos y acusaciones por familiares de víctimas de las inundaciones a su llegada al juzgado de Catarroja donde va a testificar por la gestión de la dana, y ha admitido que "no es agradable" hacerlo en estas condiciones.

Polo ha llegado a la sede judicial alrededor de las 9:15 horas, quince minutos antes de la hora fijada por la jueza de Catarroja para declarar en calidad de testigo en la causa penal en la que se investiga la gestión de la dana.

Multitud de cámaras y fotógrafos aguardaban su llegada, pues su declaración ha despertado mucha expectación tras no haber aparecido apenas públicamente desde las trágicas riadas del 29 de octubre que se cobraron 229 vidas.

También se han concentrado a las puertas del juzgado una decena de familiares de víctimas que le han reprochado que se "esconda" o que han reclamado directamente "prisión" para él.

Familiares de las víctimas increpan a Polo Agencia EFE

El presidente de la CHJ ha accedido al juzgado con dificultades, ha admitido que "no es agradable venir aquí en estas condiciones" y ha insistido en que no tiene "nada que ocultar", al tiempo que ha instado a los periodistas a su salida, cuando finalice la declaración, para responder a sus preguntas.

El máximo responsable de la gestión de la cuenca del Júcar deberá responder, con la obligación como testigo de decir la verdad, a todas las partes personadas en la causa, algunas de las cuales han pedido su imputación en reiteradas ocasiones.

El papel de la institución que preside a la hora de transmitir la información sobre los caudales, especialmente el de la rambla del Poyo, que arrasó las localidades al sur de la capital valenciana ha sido uno de los principales focos de controversia judicial y política en estos casi once meses desde aquel 29 de octubre.