Salvador Navarro (CEV) se ausenta de la cumbre autonómica del diálogo social por una indisposición

El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, se ha ausentado de la reunión prevista esta mañana en el Palau de la Generalitat de la Mesa de Diálogo Social por una indisposición, han confirmado fuentes de la confederación empresarial valenciana.

Estaba previsto que Navarro acudiera a esta cumbre autonómica junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los secretarios generales de los sindicatos CCOO PV y UGT PV, a cuyo término se ha anunciado, según la convocatoria de Presidencia remitida a los medios, una comparecencia ante los medios.

Este jueves, Navarro anunció en Castellón que la organización abriría hoy su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones, que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre, y días antes ya había adelantado su intención de presentarse a la reelección en un cargo que desempeña desde hace ocho años.

Por otra parte, las relaciones entre Navarro y Mazón, poco fluidas, se han podido enturbiar aún más después de que Mazón destacara la ausencia de Navarro en la Noche de la Economía Valenciana: "se ha ido junto al ministro de Economía y la delegada del Gobierno", dijo Mazón.