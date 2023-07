Feijóo, en un mitin accidentado en Alicante, promete cumplir con la "agenda valenciana"

El candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP para las próximas elecciones del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido agua, infraestructuras y el fin de la infrafinanción de la Comunidad Valenciana en un mitin en Alicante, en el que ha arropado al presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien mañana será investido presidente de la Generalitat Valenciana. Pero una campaña en pleno mes de julio tiene sus inconvenientes. Uno de ellos, que los actos no pueden realizarse al aire libre, al menos en localidades que alcanzan temperaturas récord como es Alicante. El mitin se paró a los diez minutos de su comienzo porque se fue la luz.

“¿Cómo no voy a querer a la provincia de Alicante?”, ha comentado Feijóo, quien visitó Elche, la segunda ciudad más importante de la provincia, y Alicante, durante la anterior campaña electoral. “Si no estoy con los ciudadanos, no soy capaz de entender lo que necesitan y quieren”, ha dicho para llamar y apelar al cambio a partir de la próxima contienda electoral.

“Me he comprometido con la Comunidad Valenciana y mi primera prioridad será traer agua donde no la hay; nací en un pueblo donde pasan tres ríos y el agua ha formado parte de mi niñez”, ha comentado para añadir que es partidario de aprovechar los excedentes de agua del territorio nacional.

Otro de sus objetivos es que la Comunidad Valenciana no tenga una financiación inferior a la media de España y lograr que el Corredor Mediterráneo sea una realidad.

“El cambio es todo aquello que vamos a votar el 23 de julio; votar en Alicante es duro ese día y en otros lugares de España pero es el día que ha elegido el presidente del Gobierno”, ha comentado.

Feijóo, al dirigirse a Mazón, en vísperas de su investidura como presidente de la Generalitat Valenciana mañana, le ha dicho: “No sabes todo lo que esperamos de ti”. Al pedir un señor del público, al parece tío de Miguel Ángel Blanco, un aplauso para su sobrino, Feijóo se ha referido a Bildu para criticar a ese partido comentar que esperar que espera que Mazón sea un presidente con mayor relevancia que Arnaldo Otegui y Carles Puigdemont.

“Estamos haciendo una campaña que cada día que pase irá a más; cada día que pase llenaremos más los auditorios y, pase lo que pase y sea cual sea la temperatura de España -en referencia al calor sofocante de este verano- va a llenar las urnas de votos, votos por el cambio en nuestro país”.

“Quedan once días para darle a España un nuevo gobierno; no os arrepintáis de trabajar a tope y para seguir uniendo a la gente; quedan once días para pedir el voto”, ha agregado.

Su presencia ha evidenciado que la Comunitat Valenciana sigue siendo un lugar clave para el PP, una región en la que había que recalar, al igual que Murcia, comunidad vecina en la que también ha estado hoy. Las dos son un importante caladero de votos para el Partido Popular, por eso, eran de visita obligada en plena campaña electoral.

A las 19.28 horas ha llegado Feijóo a las puertas del Auditorio de Música de la Diputación de Alicante, ADDA, acompañado del presidente del PP en la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, que será investido mañana presidente de la Generaltiat Valenciana, y del número 1 en la candidatura del partido al Congreso por la provincia de Valencia, Esteban González Pons.

Con los correspondientes selfies, besos y abrazos por parte de simpatizantes entraba Feijóo a un auditorio, con un aforo de 1.500 personas, lleno hasta la bandera, con la sintonía oficial del Partido Popular como música de fondo y las banderas de España, del PP, y de la Comunidad Valenciana ondeando entre el público.

Antes que Feijóo han intervenido, en primer lugar, la número 1 en la candidatura al Congreso por la provincia de Alicante del PP, Macarena Montesinos, y los minutos de comenzar su intervención, se ha producido un apagón en el ADDA; luego Montesinos ha retomado su discurso haciendo referencia a los problemas de agua que sufren los agricultores de la provincia, así como a la necesidad de que por parte del Estado aumenten las inversiones.

“Es el momento de Alberto Núñez Feijóo; querido presidente no quiero terminar sin agradecer de verdad el orgullo que nos hiciste sentir en tu cara a cara con Pedro Sánchez”, ha comentado, muy entusiasmada Montesinos, animando al público e invitándoles a votar el 23 de julio.

Montesinos ha cedido el turno de palabra a Mazón quien, tras fundirse en un abrazo con ella, ha sido aplaudido y vitoreado por el público. “Gracias por llenar el auditorio y por mantener la ilusión y gracias por llevarnos en volandas a la Presidencia del Gobierno”, ha comentado.

“Solo hay un candidato que saluda a la gente, que recibe el cariño de la gente y el abrazo y los besos sin trampa ni cartón; solo hay un candidato que llena Plazas de Toros y ese candidato está sentado hoy en primera fila en este auditorio y es Alberto Núñez Feijóo”.

A partir de mañana, ha dicho, “habrá un alicantino en la Presidencia de la Generalitat; un valenciano que tuvo la suerte de nacer en Alicante y que está dispuesto a defender a todos”. Mazón ha hecho un guiño a su sucesor al frente de la Diputación de Alicante, el actual alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien se ha levantado para saludar al público, recibiendo a cambio una ovación.

Mientras en el ADDA sonaba a modo de cierre primero el himno de la Comunidad Valenciana y después el de España, en la calle, en el barrio de Campoamor, las temperaturas seguían disparadas, rozando los 25 grados a las 20.45 horas. Esta zona de la ciudad, al término del acto, la calma propia de un jueves por la tarde de un mes de julio; eso sí, un julio atípico, un julio con campaña electoral.