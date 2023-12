Flamencos para Instagram en L'Albufera de Valencia

Tres mil flamencos han decidido sumarse a la Navidad Mediterránea. Con ellos ha llegado la locura al Parque Natural de L’ Albufera de Valencia, la locura de Instagram porque hoy si no lo cuentas en tus redes, no vale. Hasta el aprendiz de «influencer» ha buscado estos días tener su autofoto con estas aves tan estilizadas que lucen unos tonos pastel que no hay filtro que lo mejore.

La aglomeración de personas que se han acercado hasta este enclave natural dice mucho del tiempo en que vivimos. Para muchos -no para todos- los parques naturales son simplemente un fondo de pantalla. Se visitan el fin de semana y se acabó.

Y no es que esté mal. La naturaleza hay que pisarla para respetarla, nadie ama lo que no conoce, pero debe ser compatible con una actividad económica que, siendo respetuosa con el medio aporte un valor para que ese paraje no quede despoblado, para que haya quien lo cuide y pueda ganarse la vida con ello.

Los agricultores han salido esta semana a advertir de los daños que estos flamencos pueden hacer a los cultivos de arroz. Pese a la sequía- lleva tres meses sin llover en Valencia- los campos están en estos momentos inundados por la «perellonà» y los flamencos han encontrado en L’Albufera de Valencia el clima cálido y el agua que andaban buscando.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente afirman que el peligro para las cosechas está en que estos flamencos críen, algo que, afirman, no ocurrirá. Tienen constancia de que de las 600 estructuras de nidos detectadas, solo se han puesto 60 huevos que han sido abandonados.

Como confío en que esta historia termine con final feliz, espero también la respuesta ciudadana si L’ Albufera de Valencia no recibe el agua que necesita en las asignaciones de agua que determina el Ministerio y también si se produce alguna amenaza real sobre su frágil ecosistema.

Ahora que muchos conoce esta joya, es hora de estar atentos a que su cuidado y protección sea cada vez mayor. ¿O solo queríamos una foto?