El cambio de criterio del PSPV con la financiación: de denunciar la infrafinanciación de la Comunitat a aceptar y «envidiar» el «cupo catalán»

«Donde dije digo, digo Diego». No existe mejor refrán de la sabiduría popular española para describir el cambio de criterio de los socialistas valencianos en lo referente a la financiación autonómica. No es necesario recordar que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada por el Gobierno de España. Es una reivindicación que nunca ha entendido de colores políticos. Eso sí, la exigencia ha sido siempre mayor o menor dependiendo de si quien estuviera en el Ejecutivo central era del mismo partido que el responsable de tutelar la Generalitat Valenciana.

En el PSPV, obviamente, siguen los dictados de Pedro Sánchez y no sólo no defienden con vehemencia la reforma de la financiación autonómica, sino que, además, sí apoyan la reciente aprobación del llamado «cupo catalán», es decir, la financiación singular para Cataluña con la que la Hacienda catalana recaudará todos los impuestos. Aunque aún no se han establecido los plazos de la puesta en marcha, muchas de las autonomías españolas -en su mayoría, las gobernadas por el Partido Popular-, entre ellas la Comunitat Valenciana, presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante una decisión que consideran «ilegal» y que, afirman, es lo único que va a mantener a Sánchez en la Moncloa tras los casos de corrupción que han puesto en el foco al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez.

Y, además, a la ya tradicional infrafinanciación de la Comunitat se ha sumado este 2025 la no aprobación por parte del Gobierno central del Fondo de Liquidez Extraordinario, conocido como Extra FLA, que ha asfixiado las cuentas del Consell, lo que le ha obligado a pedir un préstamo de más de 1.600 millones para pagar a proveedores, entre ellos a las farmacias. Un escenario inédito en los últimos doce años, donde siempre se había aprobado este montante para las arcas de las comunidades autónomas.

Con todo ello, la líder de los socialistas valencianos, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado hace escasos días, sin embargo, que ella «envidia» la financiación singular para Cataluña que, no obstante, no exige para la Comunitat Valenciana. Pero no sólo eso, Morant sigue una línea diferente, una opinión totalmente adversa, a la que su partido defendía hace escasos tres años. Porque los dos consellers de Hacienda del Gobierno de Ximo Puig, Vicent Soler y Arcadi España. En el primer caso, Soler, aunque tibio con la ministra de su mismo ramo, María Jesús Montero, sí le expuso en varias ocasiones el problema que suponía la infrafinanciación valenciana. En una carta fechada el 31 de enero de 2022 dirigida a Montero se podía leer que «como bien sabes, la situación de infrafinanciación que venimos padeciendo algunas comunidades autónomas es insostenible». En la misiva también se lee que la «la desigual distribución de la financiación se traduce en una desigual capacidad para acometer políticas de desarrollo regional necesarias para reducir la brecha de renta per capita entre comunidades autónomas».

No es el único ejemplo. Soler, que en los últimos días ha alabado este acuerdo entre el Gobierno central y Cataluña, había demandado siempre que se aprobara la creación de un fondo de nivelación para aquellas autonomías peor financiadas. También lo había hecho su sucesor como conseller de Hacienda, Arcadi España, hoy uno de los hacedores del acuerdo de Sánchez con Cataluña. Ambos también apostaban por ese déficit asimétrico entre autonomías que ni está ni se le espera. Pero ahora, ante todo ello, el socialismo valenciano guarda silencio. No hay reivindicaciones ante lo que supondrá que Cataluña tenga su propia financiación singular mientras la Comunitat Valenciana sigue infrafinanciada.