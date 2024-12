El frío saludo entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón tras un mes sin hablar

La senyera ha ocupado un lugar privilegiado en la Conferencia de Presidentes que ha comenzado esta mañana en Santander. La bandera de la Comunitat Valenciana ha presidido, junto a la de España, este cónclave como gesto de reconocimiento hacia la dura situación que atraviesa Valencia tras la catástrofe de la DANA. Sin embargo, este detalle no se ha correspondido con ningún gesto de afecto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. El saludo entre ambos ha sido fugaz y gélido. Sánchez no ha mediado palabra con el presidente valenciano, pese a que hace más de un mes que no hablan.

Más caluroso, ha sido el saludo que ha recibido Mazón de otros presidentes autonómicos e incluso de miembros del Gobierno de Sánchez, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La actitud que ha tenido Sánchez con Mazón solo es comparable con la que ha tenido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De esta manera, Sánchez pone a Mazón en la misma línea de enfrentamiento que la presidenta madrileña. La última vez que coincidieron fue en la accidentada visita de los Reyes a Paiporta. Aquel día, Sánchez fue evacuado por motivos de seguridad, pues los allí presentes comenzaron a lanzar gritos, algún objeto y sobre todo, barro a la comitiva oficial.

A la derecha de Mazón se encontraba el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, y se ha detenido para hablar con él. Poco después ha llegado el saludo entre Sánchez y Ayuso, la única presidenta que decidió no participar en la ronda de contactos que ha mantenido el jefe del Ejecutivo previa a esta cumbre de Santander.

La Conferencia de Presidentes también servirá al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para testar los apoyos que mantiene –o los que ha perdido– en el PP tras la gestión de la DANA. El presidente autonómico ha sufrido un fuerte desgaste por su actuación en las primeras horas tras la riada. Es la primera vez que el presidente se ve con el resto de compañeros de partido, más allá de un primer contacto presencial con el propio Feijóo en el funeral en Valencia de esta semana. Precisamente, el presidente del PP ha dado a Mazón un ultimátum. Seis meses para demostrar que puede seguir al frente de la Generalitat para pilotar la reconstrucción de Valencia. El propio Feijóo, aseguró en una conversación informal con periodistas que serían los "vecinos" los que definirían el futuro de Mazón, es decir, las encuestas, según su gestión durante estos meses. Mazón se sabe muy cuesitonado en su pripio partido y ahora mismo, en ninguno de los territorios da por hecha su continuidad.