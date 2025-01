Fuerte dispositivo de seguridad para la visita de Pedro Sánchez en Valencia

Un fuerte dispositivo policial se ha establecido desde primera hora de este jueves en Valencia para evitar altercados ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Delegación del Gobierno de Valencia, que en los últimos meses se ha convertido en una especie de subsede de Moncloa por el incesante entrar y salir de ministros, acoge hoy una reunión de la Comisión Interministerial.

Su llegada está a prevista a las 10:30 horas, Sánchez estará acompañado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y una amplia representación de ministros y ministras del Gobierno de España.

A continuación, el presidente mantendrá una reunión con agentes sociales y posteriormente, a las 13:30 horas, hará una declaración ante los medios de comunicación.

A las puertas del Palacio del Temple se ha congregado un reducido número de personas que protestaban contra el presidente, aunque también otras para darle soporte.

La visita se produce sin que se haya convocado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien además hoy está en Fitur, pues es el día de la Comuntiat Valenciana en la feria de turismo. En cualquier caso, el jefe del Consell dijo que si Sánchez le llamaba para reunirse con él, cambiaría su agenda de manera inmediata.

El presidente Sánchez no había vuelto a Valencia desde el pasado 3 de noviembre. Fuentes de Moncloa han explicado que no visitará la "zona cero" porque el objetivo es trabajar para recuperar las localidades afectadas y no "hacerse una foto".