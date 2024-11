Génova supervisa el nuevo Consell de Mazón

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha levantado el pie del acelerador. Ya no hay nombramientos ni pactos exprés y la conformación de su nuevo Gobierno la está dando por capítulos. En su comparecencia del viernes en las Cortes valencianas explicó qué estructura dará a su Consell para acometer la ingente tarea de volver a poner en marcha Valencia, arrasada en el terreno social y económico por la DANA.

El domingo nombró a su hasta ahora única vicepresidenta, Susana Camarero, portavoz del Consell, tarea que desempeñaba la consejera de Hacienda, Ruth Merino y ayer informó del cese de la titular de Innovación, Industria y Turismo, Nuria Montes. Su sustituta será Marián Cano. Es la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y formó parte de la candidatura del PP en las últimas elecciones europeas.

Mazón muestra así una pieza más de un tablero del que todavía quedan varias incógnitas y además, determinantes. Busca un perfil técnico para cubrir una nueva Consejería de Emergencias –que no tenga más competencias adheridas– y una persona para liderar desde una vicepresidencia la «reconstrucción».

Desde Génova supervisan estos movimientos. Es más, se le ha llegado a ofrecer candidatos que, de momento, Mazón ha rechazado. El presidente valenciano asegura tener un nombre de prestigio que contará con el visto bueno de la dirección nacional.

En la cúpula del Partido Popular se hace evidente la división existente sobre Mazón, incluso dentro del propio comité de dirección. Finalmente se impuso la decisión de Alberto Núñez Feijóo y del ala gallega –Miguel Tellado– de respaldarle, y el líder del PP no ha dejado de apoyar al jefe del Ejecutivo valenciano, apelando a «calibrar la responsabilidad de cada uno» por lo sucedido con la DANA. Dirigentes de Génova aconsejaron a Mazón el gesto de una dimisión en diferido y que gane tiempo con la reconstrucción. Y el propio barón valenciano asumió en parte esa marcha a largo plazo en su comparecencia del viernes.

Ayer, Feijóo volvió a intervenir para reclamarle que siga «dando la cara» y «reconociendo errores», algo que, según denunció, no ha hecho todavía el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que reclamó que abandone su «soberbia» y su «cálculo político» porque es «ofensivo» e «inhumano». «Tengo la convicción de que en política como en la vida los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa», declaró Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, a la que faltaron varios barones del PP, entre ellos, Alfonso Rueda (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía), María Guardiola (Extremadura), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) o Gonzalo Capellán (Rioja). Entre los ausentes figuraba también el propio Mazón, volcado en las tareas de reconstrucción tras la riada y en la remodelación del Consell. Sí que estuvieron presentes el secretario general del PP valenciano y varios alcaldes y cargos territoriales de esta región.

Tres días después de la comparecencia de Mazón ante las Cortes valencianas para informar de su gestión ante las riadas, Feijóo señaló que el Gobierno de la Generalitat y los alcaldes tienen que «seguir dando la cara», y «ayudando y escuchando» al pueblo tras la DANA porque «la rabia y la decepción hay que entenderlas». Así, indicó que deben continuar «dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones». «Ese es el camino que habéis seguido hasta ahora y el que debéis de continuar. La confianza, máxime, cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla», declaró, para añadir que «cuando la respuesta ciudadana supera a la política», solo cabe «la humildad de reconocerlo y la voluntad de enmendarlo».

Ya el viernes, fuentes de la dirección nacional del PP saludaron que vincule su continuidad política a una gestión «ejemplar» de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, un paso que han calificado de «valiente». Feijóo subrayó que tanto el Consell de Mazón como el Gobierno de Pedro Sánchez deben «evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia», así como «compensar lo ocurrido con un proceso que permita a la gente volver a vivir con normalidad».

A reglón seguido, afirmó que, pese a los intentos del Gobierno de Sánchez de «borrarse» de la crisis, los ciudadanos saben perfectamente que una emergencia nacional no es responsabilidad exclusiva de una comunidad y pregunta que «si el Gobierno no está para esto, para qué está». En este punto, lanzó tres peticiones al Gobierno: que asuma su responsabilidad, aumente las ayudas y constituya un grupo de expertos que evalúe en seis meses las obras hidráulicas necesarias. Además, indicó que estos días también han conocido que «el Ministerio de Transición Ecológica no ha ejecutado el 90% de los fondos europeos destinados a la mitigación de inundaciones», y que «tanto en el Júcar como en el Guadalhorce hay proyectos hídricos paralizados que tendrían un importante efecto de previsión en las crecidas y en las riadas».

Cano: un perfil con experiencia empresarial

La primera destitución que ha acometido Mazón tras la DANA es la de la consejera de Innovación, Industria y Turismo, Nuria Montes. En determinados círculos se apuntaba ayer que, si bien protagonizó declaraciones desafortunadas, por las que pidió perdón, sus competencias las había desarrollado con eficacia. Se va unapersona de total confianza de Mazón, cuya trayectoria profesional está ligada al turismo y llega otra con demostrada experiencia en el sector industrial. Cano es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un postgrado en Dirección Comercial y Marketing de ESIC. Además de presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), es secretaria general de FICE (Federación de Industrias del Calzado Español).