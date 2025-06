El Gobierno presume de dar las mayores entregas a cuenta de la historia a la Comunitat Valenciana y el Consell responde: "No son un regalo de Sánchez"

El Gobierno de España ha actualizado con 167 días de retraso las entregas a cuentas que forman parte del sistema de financiación autonómica y ha sacado pecho por ello. "Es una actualización récord para todas las comunidades autónomas", han deslizado desde delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, desde donde han apuntado: "En siete años de gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad Valenciana recibirá 30.382 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy, lo que supone un 49% más".

En total, desde el Gobierno defienden que " la financiación total de la Comunidad Valenciana en 2025 alcanzará los 15.921 millones, un 4,2% más", sumando de ahí los 14.013 millones de euros de las entregas a cuenta con los 2.000 millones de euros de la liquidación de 2023. En todo caso, cuando se acabe de finalizar la recaudación se ajusta con la liquidación, que en el caso de la Comunitat Valenciana ha sido de 2.000 millones de euros. Es decir, en 2023 se acabó cobrando más de lo que se preveía en las entregas a cuenta y por lo tanto, ese dinero se paga ahora dos años después a las comunidades autónomas.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha afirmado que los 14.013 millones euros que recibirá la Comunitat Valenciana de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas "no son una dádiva del Gobierno" ni "un regalo de Pedro Sánchez" sino que es un dinero que corresponde a los valencianos que se entrega "con dos años de retraso".

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha criticado que Carlos Mazón diga que la Comunitat Valenciana está "en asfixia económica". "Lo que no es de recibo es que en el conjunto de la legislatura el conjunto de regalos fiscales a las rentas más altas sea de mil millones de euros", ha criticado. "De la misma forma que no asuma las consecuencias de que el Partido Popular votara en contra de esas entregas a cuenta en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2024", ha añadido. Muñoz ha insistido que es "falta de gestión". "La Comunitat Valenciana no está asfixiada económicamente, lo que está es gobernada por un mal dirigente", ha remachado.

Una falsa benevolencia

Los datos que ofrece el Gobierno no son incorrectos, pero el relato, lleno de presunciones de la benevolencia de Sánchez con la comunidad autónoma peor financiada del territorio español, es como poco presuntuoso. Para empezar, porque el Gobierno ha hecho hoy 17 de junio lo que debería haber hecho desde el pasado 1 de enero, que es aprobar la actualización de las entregas a cuenta.

Las entregas a cuenta las anuncia el Gobierno en julio como una previsión de lo que va a recaudar cada comunidad autónoma al año siguiente, y con esa previsión cada gobierno autonómico prepara sus cuentas del año siguiente en otoño. Esto se suele aprobar en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero como Sánchez ha sido incapaz durante dos años seguidos de hacerlo, ha debido hacerlo mediante el Real Decreto-Ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Ese cálculo de las entregas a cuenta va, por supuesto, en base a la recaudación prevista por el Estado, que va acompañado del funcionamiento de la economía a nivel nacional, pero en ningún caso se hace en base a la benevolencia política de uno u otro bando. "La recaudación por impuestos está en cifras récord. No es una decisión de el Gobierno el decir ahora damos más dinero, otra cosa sería que se reformara el sistema y que el Estado diera un porcentaje mayor de su recaudación". Como ejemplo, el IRPF y el IVA se divide en un 50% entre la administración estatal y central, pero la cobra el Ministerio de Hacienda.

En todo caso, otra retórica sería que Sánchez pudiera defender que las entregas a cuenta aumentan por el buen funcionamiento de la economía dada su gestión, pero entonces el gobierno autonómico podría decir lo mismo asegurando que ha subido la recaudación de impuestos con capacidad normativa cedida a las autonomías como el de Sucesiones, Donaciones o el Impuesto de Bienes Patrimoniales, que provocaron una recaudación por parte de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) de un 7% más en 2024 con respecto al año anterior.

En todo caso, fuentes de la Generalitat puntualizan que si el Estado hubiera aumentado el porcentaje de cesión en el sistema de financiación de impuestos como el IVA o el IRPF, que están cedidos a un 50% entre ambos.

Por lo tanto, el hecho de que se hayan aprobado hoy 167 días después de lo que suele ser habitual implica que la Comunitat ha dejado de ingresar 990 millones durante seis meses, a razón de 165 millones de euros cada mes. Además, cabe destacar que la aprobación del Real Decreto-Ley no implica que se pague esa diferencia de golpe. Fuentes del Consell aseguran que se "prorratea" ese dinero, que nunca es "de golpe" y que, en todo caso, sabrán cuándo empezarán a cobrar lo que les deben de más en estos primeros seis meses cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, el dinero deberá estar ingresado al completo de aquí al final de año.

Además, el Real Decreto-Ley debe ser votado en el Congreso de los Diputados para su aprobación en un máximo de treinta días. Desde el Partido Popular ya han comunicado que no pondrán problemas si este solo incluye la pura actualización del sistema de entregas a cuenta que tanto está dañando la financiación en muchas de sus autonomías donde gobiernan como la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, las peores financiadas, pero temen como aseguró ayer la consellera Ruth Merino que incluyan otras medidas que "nada tienen que ver". Con ello temen que hagan como pasó en enero de 2025 cuando en el decreto ómnibus de la revalorización de las pensiones, la prórroga de las rebajas en el precio del transporte público y la extensión de las ayudas por la dana y el volcán de La Palma colaron el palacete para el PNV en París.

Sin noticias del FLA extraordinario

A pesar de actualizar el sistema de entregas a cuenta, que recordemos debería estar hecho desde principios de año, todavía no hay noticias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, el mecanimos por el cual se financia el exceso de déficit a aquelals comunidades autónomas que se hayan pasado debido a la infrafinanciación endémica, como la Comunitat Valenciana.

Camarero ha señalado que en los últimos trece años se ha recibido un FLA extraordinario que este año "todavía no ha llegado" y el Gobierno valenciano va a seguir exigiéndolo. Según ha manifestado, "este año, sin venir, sin saber por qué y sin ninguna explicación, todavía no se ha cobrado", que en total suma 2.500 millones de euros, de los cuales el 75% se deberían cobrar en julio.

El Gobierno "no puede racanear el dinero a los valencianos", según Camarero, que ha acusado a Compromís de estar "más preocupada de rascar votos o de sacar rédito a la situación provocada por la dana que pelear por la financiación", y al PSPV de buscar cortinas de humo, buscar tapar esta situación especialmente la última semana "tras ese informe de la UCO que ha desestabilizado completamente al Gobierno de España".

Según ha concretado, el Consell está preocupado por alguna factura que no va a poder pagar como la farmacia o las residencias de mayores.