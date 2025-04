El Gobierno valenciano pide la emergencia de interés nacional por el apagón

El pleno del Gobierno valenciano, a propuesta del conseller de Emergencias e Interior, ha adoptado una resolución para solicitar al Gobierno de España la declaración de la situación de emergencia de interés nacional en toda la Comunitat Valenciana como consecuencia del corte masivo de energía eléctrica en toda España.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana a las 15:00 horas, ante el apagón eléctrico ocurrida en toda la península ibérica.

La Situación 2 se activa cuando se han producido daños extensos y en la que para su control es necesaria la activación del plan, con la constitución del Cecopi, del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de unidades básicas.

También se clasifican como Situación 2 aquellas emergencias en las que sea necesario movilizar recursos extraordinarios no adscritos al Plan Territorial de Emergencias.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido en un mensaje en redes sociales que se sigan toda las recomendaciones de emergencias.

Además, el Cecopi ha solicitado a las 15.53 horas la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las tareas de abastecimiento y suministro de gasoil y combustible para las zona sanitarias por si fuera necesario.

Desde Emergencias se recomienda limitar el uso del teléfono móvil y fijo; evitar desplazamientos no necesarios; llamar al teléfono 112 solo para emergencias; informarse solo por fuentes oficiales, y no poner gasolina si realmente no se necesita, pues se puede dejar a otra persona desabastecida.