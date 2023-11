El "Japan Weekend" llena Feria Valencia de apasionados de la cultura japonesa y el manga

El Japan Weekend ha llegado a València para posicionarse como el evento de "bpop más grande de España" y reúne a apasionados del manga y la cultura japonesa en Feria Valencia durante dos días.

Exhibiciones, firmas, concursos, conciertos y diversos talleres y actividades participativas llenan una programación llena de actos.

El sábado tendrán lugar desafíos como el "Adivina el personaje" para descifrar de qué persona de anime se trata, también estará activo el "photocall", el concurso de Cosplay, una exhibición de Ludosport, el concierto de Hizaki y Youki y el concurso de Asian Dance.

Otro de los puntos más destacados es la firma de ejemplares editoriales que contarán en su primera jornada con Sai Westwood, Umaruun, Akurin y Hizaki y Kouki.

También las conferencias como "Q&A artistas invitados: Chalseu y Riz"; "One Shot Quest, preparad vuestros dados"; "De Japón a España, la moda Lolita en 2023"; "Quadball, una oportunidad para la igualdad en el deporte", "Rise of Ronnin" o "Viajar a Japón y no morir en el intento".

Además habrá batalla de "otakus", desafíos, adivinanzas, exhibiciones de canto y de baile y escenario abierto para los asistentes.