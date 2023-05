Llenazo absoluto del PP en Valencia: la plaza es suya

Nadie llena la plaza de toros de Valencia como ellos. Y esta mañana de domingo lo han vuelto a hacer. El mitin central de campaña de los populares valencianos se celebra en el coso que ha pronosticado sus mayorías absolutas y cuenta con la presencia del líder Alberto Núñez Feijóo, el candidato popular a la Generalitat, Carlos Mazón y la candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá.

Imagen de la plaza de toros de Valencia hoy La Razón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha vuelto a pisar el coso taurino desde 2015. Ayer sábado eligió un recinto cerrado, el Museo de las Artes de las Ciencias, donde no se puede entrar con una pancarta, donde todo está controlado, donde se corren pocos riesgos, incluso de no llenar el aforo.

El lugar elegido inicialmente, la plaza de la Virgen, se descartó a mitad semana por una probabilidad mínima de lluvias. La realidad es que temían que alguien les reventase el acto, al fin y al cabo, argumentan, es al presidente del Gobierno al que se le tiene que protestar.

6.000 personas dijeron los socialistas que lograron reunir duranta la mañana de ayer sábado. 10.000 aseguran los populares minutos antes de que empiece el mitin y "hay gente fuera".

De animador, un clásico DJ Pulpo, acompañado en esta ocasión por una comparsa de los carnavales de Torrevieja. De "merchandising" dos elementos imprescindibles: gorra y abanico. En los coros, proclamas contra el Gobierno central y una como estribilillo: "El cambio comienza en Valencia".