La localidad valenciana de Montserrat registra un seísmo de magnitud 2,5

El terremoto también se ha sentido en Chiva

La localidad valenciana de Montserrat ha registrado la madrugada de este miércoles un seísmo de una magnitud de 2,5 en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El seísmo se ha producido a las 4:04 horas de este miércoles al noroeste de esta localidad de la comarca de La Ribera Alta de 9.600 habitantes y a una profundidad de 5 kilómetros.

Además de en varios puntos de Montserrat, el terremoto se ha podido sentir en la urbanización de Calicanto en Chiva, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

