Marina de Empresas reúne en su Inspiration Day a los principales creadores de contenidos en redes del momento

Más de 700 personas asistieron el pasado sábado a la jornada Inspiration Day celebrada en Marina de Empresas, polo de emprendimiento e innovación impulsado por Juan Roig. En el evento, organizado junto a Playoffnations, empresa invertida por Angels, y patrocinado por Cerveza Tyris, los asistentes pudieron aprender, compartir ideas y debatir con referentes en generación de contenidos que suman millones de seguidores en redes sociales.

El objetivo de la jornada era el de atraer a jóvenes estudiantes, emprendedores y a todo público interesado en aprender de los generadores de contenidos y conocer un poco más de cerca el ecosistema de Marina de Empresas. En primer lugar, participó Fernando Miralles, exalumno de Grado ADE de EDEM y experto en oratoria con más de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. “Salir al escenario y conseguir no quedarte en blanco es una de las cosas más difíciles que existe; es muy importante controlar dos momentos, el inicio y el cierre”, destacó Fernando Miralles. Durante su ponencia probó con el público asistente diferentes claves y trucos para eliminar muletillas y conseguir comunicar mejor en público, a lo largo de una sesión muy práctica.

“Entrad en nichos nuevos para conseguir seguidores”

Andrés Millán, abogado y experto en derecho conocido como Lawtips enseñó en su ponencia cómo emprender un negocio desde cero. Millán, que tiene más de 3,5 millones de seguidores en redes sociales, lanzó recomendaciones a los asistentes a partir de su caso personal: “Persigue un camino y analiza las carencias de tu área; yo vi las que existían en el Derecho. Entrad en nichos nuevos para avanzar, sobre todo si sois jóvenes. Me di cuenta que TikTok era la red social con más crecimiento y que era el momento de crear contenido de divulgación en ese canal”.

“Combino contenidos divulgativos y virales, y he conseguido hacer una publicidad increíble a mi despacho. Si estás haciendo contenido sobre un área específica y logras una pequeña masa de seguidores, las marcas empezarán a acercarse a ti”, añadió.

Tras la comida, la jornada continuó con Gema Palacio, conocida como Esperansa Grasia, una ‘tiktoker’ valenciana cuyo humor atrae a más de 3 millones de seguidores: “Empecé en pandemia a hacer vídeos, vi que hacían gracia y dije ‘para adelante’. Me empezaron a llegar contratos y dejé mi trabajo con 21 años”.

“Si eres constante, cumplirás tus sueños; pero la exigencia es muy importante. Me cuesta un mínimo de cinco horas editar mis vídeos. De la fama repentina, lo que más me chocó es ver que podía generar dinero dentro del mundo del marketing. Tengo una joya de trabajo, con poco tiempo libre pero nunca me he entretenido tanto. Ahora tengo una agencia con 30 trabajadores”, afirmó Gema Palacio.

Sobre la cara oculta del éxito en redes sociales, la humorista admitió que esa exposición le obliga a “aguantar comentarios que no tienen sentido”. “Me estoy formando para doblar películas y ser actriz, me encanta”, señaló, y se despidió con un consejo para aquellos que quieran empezar a generar contenidos: “Que intenten hacer algo que no ha hecho nadie, y que se fijen en lo que funciona”.

Por último, Sergio Beguería, ‘youtuber’ y emprendedor que ha creado el podcast de éxito Tengo un Plan, participó en la mesa redonda sobre emprendimiento y marca personal junto a Belén Baixauli, CEO de Tronando, newsletter que informa sobre la actualidad económica y que está siendo impulsada por Lanzadera. Ambos enfatizaron la confusión, las frustraciones y los problemas que rodean a todo emprendedor y recomendaron mantener una mentalidad positiva y atenta a las oportunidades que se presentan.

Además, durante la jornada, los asistentes aprendieron con Nightstream, empresa que se dedica a automatizar y facilitar la creación de campañas y la conexión de marcas con streamers emergentes. La startup, acelerada por Lanzadera, formó sobre cómo empezar a ‘streamear’ en redes sociales con algunos streamers que han conectado en directo con sus seguidores.