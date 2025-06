Más de dos meses después, el Gobierno sigue sin dar "ni un euro" del fondo de solidaridad dana de la UE a la Generalitat

Una semana después de anunciar que "inicia el proceso" para repartir el anticipo de 100 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para la dana, el Gobierno sigue sin mover un euro de sus cuentas. Ya son más de dos meses desde que recibiera ese primer pago de Bruselas.

La UE aceptó entregar 4.403 millones de euros a petición del Gobierno, de los cuales 1.357 millones iban para la Generalitat Valenciana, 1.035 millones para los ayuntamientos y el resto se lo quedaría el Gobierno para su gasto dana. Un reparto que ha criticado la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero: "Del Fondo de Solidaridad de la UE la mitad se lo queda el Estado, pero no ha llegado todavía ni un euro", ha dicho.

La indicación de la semana pasada no incluía una fecha fija para esa primera transferencia, por lo que le corresponden a la administración autonómica 30,8 millones de euros del anticipo. "Del Fondo de Solidaridad no ha llegado ni un euro, como no ha llegado del FLA ni tampoco un solo euro a fondo perdido para arreglar centros de salud y centros sociales para la reconstrucción de la dana", ha indicado la vicepresidenta primera.