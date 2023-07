Mazón anuncia que reducirá impuestos, mejorará la sanidad y la educación y logrará una financiación justa

Les Corts Valencianes están celebrando el debate de investidura del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Al comienzo de la sesión, Mazón ha tenido un recuerdo para Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua asesinado por ETA hace hoy 26 años y le ha dedicado a él sus primeras palabras para revindicar la palabra, la tolerancia y la paz: "pocas veces los españoles estuvimos tan unidos como en aquellas horas". Y ha pedido un minuto de silencio que ha secundado la Cámara.

Mazón ha dado las gracias al pueblo valenciano por su participación en la jornada electoral.

El presidente que se ha expresado tanto en castellano como en valenciano, ha dicho que durante cuatro años será la voz "de este pueblo" con "la mayor voluntad de consenso, con la mano tendida".

Mazón se ha referido a Ramiro de Maeztu quien dijo de Sorolla que tiende por instinto a tratar el retrato como un paisaje" y apeló al instinto genuino y particular con el que Sorolla convertía los lienzos en blanco en retratos de una sociedad cambiante y lleno de color. Y ha pedido retratarse no desde la individualidad, sino "desde lo que desde hoy haremos juntos por todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" .

Ha pedido puntos de unión y no de fricción.

Mazón ha repasado los acontecimientos desde el 28 de mayo hasta hoy y ha recordado que ofrecieron a todos los grupos "puntos de encuentro", fruto de los cuales se alcanzaron acuerdos con Vox, a los que ha mostrado su sincero agradecimiento.

No fue posible acuerdo alguno con el PSOE ni para la investidura ni para lograr la pluralidad en la Mesa. Si lo fue posible con Compromís para lograr la pluralidad en la Mesa.

Ha relatado que luego tuvo un encuentro con el presidente para un traspaso de poderes tranquilo, que luego se hizo con cada una de las conselleries, y le ha agradecido ese gesto al presidente Puig.

También ha destacado el acuerdo unánime para componer las comisiones de Les Corts. "Y así será siempre si ustedes quieren".

Y ha dicho que hoy comienza el gobierno de cambio, "el futuro de la Comunitat Valenciana".

Mazón ha priorizado la salud en su discurso y ha dicho que el sistema público, gratuita y universal ha de ser eficaz y eficiente, y ha anunciado más sanidad pública, para reducir las listas de espera, eliminar el colapso de la atención primaria y dignificar la figura del profesional sanitario.

Ha dicho que la salud mental "se ha convertido en una segunda pandemia" y ha asegurado que todos los ciudadanos vivan donde vivan, recibirán las mismas atenciones.

Y ha anunciado que recuperará los "cicus" provinciales de Castellón y Alicante.

Ha dicho que se eliminará la barrera idiomático para lograr la mejor atención y que "el requisito lingüístico encubierto pasará a mejor vida".

Respecto a la Educación, ha anunciado que las familias podrán elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos libremente. Ha dicho que la educación ha de ser equitativa, inclusiva neutral y que se valore el esfuerzo y el mérito alejando la ideología de las aulas.

"Implantaremos de manera inmediata junto a la libertad de elección de centro, la gratuidad universal en la educación de cero a tres años".

Respecto a la FP ha dicho que ampliará la oferta y que impulsará la excelencia universitaria para que los jóvenes no se tengan que ir a otros países.

Ha considerado que las familias han de tener más recursos a final de mes "porque las familias pagan demasiados impuestos para luego no obtener servicios acordes de la administración" y ha anunciado rebaja de impuestos. Rebajará el tramo autonómico del IRPF con prioridad a las rentas medias y bajas. Adoptaré como primera medida un asunto de dignidad histórica que supondrá la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones.

Ha apostado por la reducción de la burocracia e implementar un nuevo plan de industrialización en el que la cerámica, automoción, juguete, artesanía, digitalización investigación son los sectores claves, sin olvidarse de los autónomos y las micropymes.

La política turística es una cuestión de Estado, ha dicho Mazón, que piensa abordar esta legislatura como "la de la excelencia turística" buscando conexiones con mercados inéditos hasta ahora. Como estaba previsto, ha anunciado la inmediata derogación de al Ley de la Tasa Turística.

Ha destacado el triángulo de industria, turismo y agricultura como la piedra angular.

Ha pedido la situación de impuesto cero para el campo.

Respecto al agua, ha pedido la unidad de todos y la firmeza y ha dicho que se dejará la piel por el agua que merece nuestra tierra: "dicho de otra manera, yo no me abstendré cuando se nos quite el agua que merecemos".

Hemos de aspirar a garantizar una soberanía energética que no nos haga dependientes de nadie.

Respecto a la vivienda, ha considerado que el modelo actual de acceso a la vivienda ha fracasado, porque querer independizarse "es un lujo para unos pocos" y ha dicho que "esta legislatura ha de ser la de la vivienda". Ha propuesto rebajar y hacer progresivo el impuesto de Trasmisiones patrimoniales.

En materia de inclusión abogó por eliminar las desigualdades. Pidió una tutela efectiva de los menores "de la que espero no tener que polemizar", protección para los mayores y colaboración con las "heroicas asociaciones sociales".

Asume un compromiso personal para la discapacidad y dijo que luchará porque "esta legislatura alumbre la Ley del Tercer Sector".

Ha parafraseado al doctor Balmes para decir que la lacra de la violencia machista "afecta a muchas mujeres". Hemos de repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito.

En su gobierno "la Igualdad tendrá el rango de vicepresidencia y coordinará políticas trasversales".

La Agenda Valenciana también estuvo presente en el discurso.

Respecto a las señas de identidad ha dicho que "la Real Senyera no se inclina nunca", ha dicho Mazón, quien ha anunciado que "nunca nadie me verá bajar los brazos ni flaquera por lo que nos merecemos". Cumpliremos taxativamente con nuestras tradiciones y costumbres ara "ofrendar nuevas glorias a España, porque la Comunitat Valenciana no se entendería sin España, y España no sería la que es sin la Comunitat Valenciana". Y ha mostrado su compromiso de aprobar una nueva ley de señas de identidad en la que se eliminará "todo apoyo a aquellos que nos quieran imponer 'els països catalans'".

"Un autogobierno fuerte es una autogobierno sostenible por lo que tenemos que exigir lo que nos corresponde: un nuevo modelo de financiación autonómico y una compensación por la deuda adquirida".

Ha dicho que de su discurso de investidura se hará todo lo que está, pero no está todo lo que se hará.

Ha pedido caminar juntos, de la mano para crear un futuro en el que cada uno pueda elegir lo que cada uno quiere ser.

Y ha pedido la confianza de los disputados para "juntos" seguir construyendo el futuro de la Comunitat.