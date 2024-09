Mazón asegura que su Gobierno irá "donde haga falta" para parar la financiación singular a Cataluña

El president de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha garantizado que su gobierno irá "donde haga falta" y se movilizará contra la propuesta de financiación singular para Cataluña con el fin de evitar que se merme la solidaridad entre los territorios.

Mazón ha asegurado que la Comunitat ha salido muchas veces a la calle desde hace años por haber sido una de las regiones "peor financiada", por lo que se ha mostrado partidario de volver a hacerlo para frenar el modelo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere trasladar a Cataluña.

"Iremos hasta donde haga falta, primero por evitar que nos quiten la solidaridad. Aquellos que antes hablaban de solidaridad, ahora resulta que son los que defienden que quién más tiene menos ponga para todos. Esta es la primera vez que yo lo he visto en la historia de España", ha denunciado el dirigente del PP en declaraciones a los medios antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido en la sede de la calle Génova en Madrid.

Según Mazón, había un consenso sobre la solidaridad financiera "hasta que ha llegado el PSOE catalán y el PSOE valenciano, abanicando, claro".

Ha criticado al presidente catalán, el socialista Salvador Illa, por pretender decir "lo que tienen que hacer los demás" en cuanto a los impuestos cuando la Comunitat Valenciana "ha sufrido el infierno fiscal" en la etapa que el PSOE gobernó con Podemos e IU.

"Es el colmo. Cada uno tiene que ejercer su autogobierno como corresponde", ha sostenido el dirigente del PP en su crítica al líder del PSC, a quien ha recordado que el Gobierno catalán es "el más caro de la historia con más asesores y embajadas que nunca".

Respecto a su próxima reunión con Sánchez en el Palacio de la Mocloa el próximo 4 de octubre, Mazón ha apuntado que "las expectativas no son muy buenas" a la vista de que el Gobierno socialista ha mantenido "una situación de injusticia extraordinaria" con la Comunitat Valenciana en materias como el trasvase del Tajo o la deuda en materia de dependencia.

No obstante, ha garantizado que asistirá a la Moncloa después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostrara partidaria de no acudir a encuentros bilaterales con Sánchez: "Lo más halagüeño no es. Ahora, el mayor respeto institucional. Por supuesto, somos gente seria", ha remarcado.