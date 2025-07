Diana Morant reclama que el caso Santos Cerdán no sea "un salvavidas de Mazón"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado este miércoles que le dolería que el caso de Santos Cerdán fuera "un salvavidas" del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien "no se puede esconder" detrás de lo que está pasando en el PSOE "para no asumir su responsabilidad".

El caso de corrupción que afecta al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán "no puede tapar" a un PP valenciano que "está sosteniendo una persona que lleva 228 muertos a la espalda" en la dana de octubre, ha afirmado Morant tras presidir la reunión del grupo socialista antes del último pleno ordinario en Les Corts Valencianes.

Ha afirmado que nada le produciría "más dolor" que el que el caso Santos Cerdán "fuera también un salvavidas" de Mazón, como lo es Vox, y ha afirmado que si el presidente y su Consell no están preparados para asumir la responsabilidad que supone gestionar la emergencias que se vayan y no pongan vidas en riesgo.

Morant ha asegurado que los socialistas comparten con la ciudadanía el sentimiento de "estupefacción, dolor e indignación" ante la imagen que "nadie querría haber visto" de un exsecretario de Organización del PSOE entrando en la cárcel, y ha defendido que el partido ha actuado con "absoluta contundencia" tras conocer la "mala actuación" y el "aprovechamiento personal" de tres personas.

"Nosotros no tenemos un M. Rajoy, nosotros no repartimos sobres, nosotros no nos presentamos a las elecciones dopados ni pagando campañas electorales con dinero B, nosotros no estamos en una sede pagada con dinero B", ha aseverado la ministra, quien se ha disculpado por entrar en "el y tú más", pero ha considerado que no se puede comparar con la Gürtel y lo que pasó en el PP.

Ha asegurado que ella no cobra nada el partido, sino que por el contrario los socialistas donan dinero al partido, y ha insistido en que no son "iguales" y le "repugna" lo que ha ocurrido en el PSOE, y ha afirmado que "no hay miedo a que esto escale más allá de estos tres sinvergüenzas" que son Cerdán, su antecesor, José Luis Ábalos, y Koldo García.

Morant ha considerado que los tres han sido un "ejemplo de avaricia" y de "robar para sí mismos", y no representan a un PSOE que está "tomando medidas que van a suponer un punto de inflexión" para que no vuelva a ocurrir y para acabar con la corrupción y con cuestiones como "el machismo estructural".

Finalmente, ha defendido que el actual Gobierno de España "está siendo bueno para la mayoría" de la ciudadanía, mientras que con PP y Vox solo se puede "ir hacia atrás".