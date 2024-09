Mazón lamenta que la rectora de la UA no se siente con el Consell a hablar de Medicina

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lamentado hoy que la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, siga "sin querer sentarse en una mesa" con el Consell a hablar "de las mejores posibilidades para sus alumnos" del Grado de Medicina.

Así lo ha señalado en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea a preguntas de los periodistas. Carlos Mazón ha insistido en que, en cualquier caso, el grado de Medicina seguirá, y lo que tiene que decidir laUA es "cuántas oportunidades quiere darles a sus alumnos el curso que viene, que estarán en tercero, y si quiere que las prácticas las hagan en dos hospitales privados" o "en todo un campus provincial".

"Depende de la Universidad de Alicante cómo quiera tratar a sus alumnos", ha indicado Mazón, quien ha asegurado que, fallen lo que fallen los tribunales -en alusión al contencioso abierto por el que la Universidad Miguel Hernández, UMH, pide que se frene la implantación de Medicina en la UA-, esos alumnos tendrán la titulación de Medicina, y ha afirmado que será responsabilidad de la rectora el no sentarse a hablar con el Consell.

Declaración institucional de la UA

El jefe del Consell contestaba así a una declaración institucional por parte del Consejo de Gobierno de la UA antes de que se produjera. Una declaración en la que por unanimidad se decidió que dicha universidad "seguirá defendiendo la legitimidad y la legalidad de su grado de Medicina y los derechos del estudiantado de la Universidad de Alicante".

Y es la propia rectora de la UA, Amparo Navarro, la que lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la institución, en la que ha señalado que esta declaración institucional se ha enviado a toda la comunidad universitaria.

En el manifiesto se defienden la autonomía universitaria, la rigurosidad y la calidad de los estudios que se imparten en esta institución docente, incluido el grado en Medicina, la integridad de la oferta formativa de la UA y la legitimidad para solicitar e implantar el grado en Medicina en la Universidad de Alicante de acuerdo con toda la legislación pertinente, tanto autonómica como estatal, ha expuesto Navarro.

"Decimos también que en este momento no podemos pronunciarnos sobre ningún proyecto que no conocemos en profundidad, pero que no asegura la integridad y la autonomía del grado en Medicina de la Universidad de Alicante y de otros grados del ámbito de la salud" en esta institución docente, ha destacado la rectora.

Navarro ha sido preguntada por otras declaraciones de Mazón, en las que aseguró que los estudios de Medicina no peligran y que, por lo tanto, los 172 alumnos que arrancan este año pueden estar "tranquilos".

A este respecto, la rectora ha dicho: "Yo siempre, y en eso coincido con el presidente de la Generalitat y se lo agradezco, he mantenido un mensaje de tranquilidad a los estudiantes del grado en Medicina. De hecho lo más valioso que tiene una universidad es su estudiantado, son los estudiantes, que confían en una institución como la Universidad de Alicante y lo que tienen que hacer es estudiar, disfrutar de su etapa universitaria, de nuestro campus y de la UA".

Hay que recordar que la Generalitat Valenciana se ha allanado en el litigo abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, a raíz del recurso de la UMH contra el grado de Medicina en Alicante. Además de allanarse, el Consell ha pedido la nulidad parcial del decreto que posibilitó la creación de dichos estudios en la UA.