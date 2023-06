Mazón pide a Puig que no siga aferrado al sillón

El presidente del PPCV y futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido hoy en Alicante de nuevo al presidente en funciones, Ximo Puig, que no siga aferrado al sillón, instándole a que no alargue el plazo para el relevo en el Palau de la Generalitat. “Como veo que no se quieren ir y quieren seguir el máximo tiempo posible, por lo menos, que él y Pedro Sánchez -el presidente del Gobierno- sean consecuentes y luchen por la llegada de Tesla a la Comunidad Valenciana”.

Mazón hacía alusión así a las noticias publicadas en algunos medios de comunicación según las cuales una “supuesta filtración” pone en jaque la futura implantación de la compañía de coches eléctricos estadounidense Tesla en la Comunidad Valenciana. “Me parece muy lamentable que Tesla estuviera abandonando la idea de venir a la Comunidad”, ha agregado.

La burbuja del Palau

“Puig está pegado con Loctite al sillón”, ha insistido, en referencia a la marca de pegamento, para añadir que “no puede continuar en la burbuja del Palau cuando la gente ha votado lo contrario”.

"Me gustaría que la investidura fuera lo antes posible porque la gente ya ha hablado y ha dicho con bastante claridad que quiere un cambio, por lo que no veo razones para eternizar esta cuestión".

Mazón ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en un acto en la Diputación de Alicante, de la que todavía es presidente, con el Eldense, equipo de fútbol al que ha recibido tras su ascenso a Segunda división.