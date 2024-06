Mazón reta a Illa a gobernar con sus ingresos, "cuando quieras cambiamos cromos"

La singularidad con la que el Gobierno central trata a Cataluña no es nueva. "Es el cuento de todos los días. Ocurrió con los indultos, con la malversación y con la amnistía. Ahora ocurrirá lo mismo con la financiación, primero se negará y luego se hará", ha asegurado este lunes el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien ha retado al presidente de Cataluña a "cambiar de cromos". El mensaje ha ido dirigido en primer lugar al socialista Salvador Illa, quien dijo que "Cataluña es la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibirlos". Mazón, quien se preguntó qué precio pagarán los españoles para que Illa sea presidente, ha extendido esta oferta a Pere Aragonés, presidente en funciones.

El jefe del Consell ha señalado, primero hubo "rumores", luego "cambios de opinión por la paz" y al final se aprobaron, algo que en su opinión volverá a ocurrir con la "financiación singular" para Cataluña, porque "es el modus operandi que está tratando de mantener permanentemente el Gobierno de España".

Mazón ha revindicado que a la Comunitat Valenciana, por ejemplo, tratar el cáncer le cuesta "mucho más que a los demás", porque es la peor financiada, y ha hecho hincapié en que la financiación autonómica es la sanidad y son las políticas sociales, no "juegos de esgrima entre presidentes de comunidad".

En la Comunitat Valenciana "nos toca hacer mayor esfuerzo que a los demás, así que de financiación singular nada, de echarle la culpa a la oposición, nada", ha aseverado Mazón, quien ha añadido que el que tiene que poner sobre la mesa la propuesta de un nuevo sistema para que se pueda dialogar es el Gobierno central.

Ha reclamado una “amnistía sanitaria para poder atender a los pacientes y visitantes de la Comunitat Valenciana” ya que, nuestro territorio es “el peor financiado de toda España”, por lo que “hacemos un esfuerzo extraordinario para poder prestar la atención sanitaria que se merecen los ciudadanos”. En esta línea, ha hecho referencia a que “mientras se les ha concedido la amnistía a algunos que se han saltado la ley, este Consell solo quiere prestar servicio a los ciudadanos” por lo que una mejor financiación “conseguiría una verdadera equidad sanitaria entre regiones”.

Cambiar el sistema de financiación

Así mismo, ha recordado que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que no convoca la Conferencia de Presidentes, como le han pedido hasta por escrito, y el que tiene que cumplir "con su obligación", de forma que "ya está bien de excusas".

"Esto de la financiación tiene que ver con el trato sanitario por igual a todos los españoles, porque fundamentalmente es esto, y todo lo demás es un insulto, es un privilegio, no lo vamos a consentir", ha resaltado Mazón.

Sobre las afirmaciones de los socialistas valencianos de que la Comunitat Valenciana cuenta con un extra FLA, el presidente ha indicado que esta comunidad es la peor financiada "y el Gobierno de España, en base a la inflación y en base al infierno fiscal, ha recaudado más", por lo que "estaría feo que no repartiera más".

"No es que nos esté dando más de manera singular a la Comunitat Valenciana, es lo que nos toca porque no nos da una mejor financiación", ha resaltado Mazón, quien ha considerado que esto no es "para ponerse medallas".

Radioterapia en Gandia

El jefe del Consell se ha expresado en estos términos tras visitar, junto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el nuevo acelerador lineal para radioterapia del Hospital Comarcal Francesc de Borja de Gandia, un servicio que ya ha atendido a 72 personas, evitando que estos pacientes tengan que desplazarse a València.

El presidente ha explicado que “por primera vez el departamento de Salud de Gandia cuenta con el mejor servicio de radioterapia posible, aquella que preserva los tejidos y las células sanas y que se centra especialmente en las que tienen que desaparecer” y ha asegurado que, con este sistema, “cada día estamos más y mejor preparados para luchar contra el cáncer”.