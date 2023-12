El ministro Cristóbal Montoro ha vuelto

"Lo que valía para Montoro vale para Montero". Solo los frikis de esto de la política recordarán quién decía esto. La frase es de 2018 y la autora de la misma era entonces la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. Se refería al ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro y a quien le sustituyó en el cargo, María Jesús Montero.

Lo ocurrido en el último Consejo de Política Fiscal (CPFF) celebrado el lunes fue un «dèjà vú». No solo la financiación autonómica no estaba en el orden del día, sino que además, la Comunitat Valenciana votó en contra por la propuesta de un déficit para las autonomías de un 0,1.

Mientras que el Estado podrá llegar hasta una 0,3. Entre esto y que le ha reducido las entregas a cuenta, a la Generalitat el Gobierno de Pedro Sánchez le está diciendo que no puede gastar casi 500 millones que ha puesto en sus presupuestos. "Que nos diga Montoro que colegios tenemos que cerrar", decía Oltra cuando su Consell se encontró en esta situación.

Que le pregunten al entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, cómo tuvo pelear con Montoro en estos mismos foros por defender que la Comunitat Valenciana merecía, al menos, un déficit diferente al resto por la infrafinanciación que arrastran los valencianos, el conocido como "déficit asimétrico".

Una década después no solo seguimos igual, sino que además si a la Comunitat Valenciana le toca, como quien monta una fiesta con la pedrea, parte de la condonación de su deuda será porque Pedro Sánchez necesitaba los votos de Junts y ERC para lograr su investidura.

Y esta es la principal diferencia con la situación que vivimos ahora los valencianos. Montoro no lo puso nada fácil y el sistema de financiación está caducado desde 2014, pero no existía una negociación bilateral como se está produciendo ahora. Es más, Cataluña ni siquiera se sentaba en la mesa del CPFF, eso de estar al mismo nivel que el resto de autonomías no es para ellos.

Lo que está más que claro que en la pelea de la financiación, lo más importante es saber buscar a sus aliados y ahí el presidente Mazón ha conseguido que Isabel Díaz Ayuso defienda con total claridad que la Comunitat Valenciana sí merece una condonación de la deuda. Casi nada.