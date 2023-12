El Gobierno valenciano vota en contra del déficit del 0,1 por ciento impuesto por el Gobierno

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha votado esta tarde en contra del déficit del 0,1 por ciento impuesto por el Gobierno central a las autonomías de cara al año próximo, un voto al que se le han sumado el resto de autonomías, a excepción de Asturias y Castilla-La Mancha. La votación se ha efectuado durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la primera que se celebraba desde julio del año pasado, y en la que, una vez más, el Gobierno ha eludido comprometerse en la reforma de la financiación autonómica.

A pesar del voto en contra de la mayoría de autonomías, el Ministerio ha impuesto su mayoría de voto en el CPFF para aprobar este límite de déficit del 0,1% para el próximo año. En una próxima reunión del CPFF se deberán aprobar los objetivos de déficit individuales para cada una de las comunidades.

Merino ha criticado que la aplicación de este límite de gasto -que para la Comunitat Valenciana supone unos 144 millones de euros- implica concentrar sobre las autonomías la mayor parte del esfuerzo que España tendrá que realizar para reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas durante el próximo año.

Cabe recordar que el déficit de la Comunitat Valenciana se situó hasta el segundo trimestre de este año en el 1,36 por ciento, lo que equivale a 1.836 millones de euros. Asimismo, el actual Consell presupuestó en las cuentas de 2024 un déficit del 0,3 por ciento, que supone cerca de 432 millones de euros.

Merino ha criticado que, a la hora de determinar cómo se reparte el esfuerzo de reducción del déficit, el Gobierno central no haya tenido en cuenta la posición de partida de las comunidades autónomas y que el Estado se haya reservado el 97% del déficit autorizado. Esta circunstancia obliga al conjunto de las comunidades de régimen común a cerrar el ejercicio con un déficit de 0,1% sobre el PIB, a pesar de que gestionan el 35% del gasto total.

Por ese motivo, la Comunitat Valenciana ha defendido la elevación del déficit autorizado para 2024 hasta el 0,3%, el mismo establecido como nivel de referencia en los Presupuestos Generales de 2023.

Entregas a cuenta

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha informado a las regiones de los recursos del sistema de financiación de los que dispondrán el próximo año, una información que la Conselleria de Hacienda venía reclamando desde el pasado mes de septiembre por ser esencial para poder elaborar el presupuesto autonómico.

Según la información facilitada por el Ministerio, la Comunitat Valenciana contará el próximo año con 12.555 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y con 2.699 millones por la liquidación definitiva del ejercicio 2022, un total de 15.254 millones de euros. La Conselleria de Hacienda ha solicitado al Ministerio de Hacienda una aclaración sobre el cálculo de estas cantidades al existir en el caso de la Comunitat Valenciana una diferencia de 355 millones de euros con respecto a las estimaciones de la AIReF, que han sido las utilizadas para elaborar los Presupuestos de la Generalitat valenciana para 2024.

La consellera de Hacienda ha lamentado que el Gobierno haya facilitado “tarde y mal” esta información y ha insistido en que el Consell no va a modificar sus presupuestos. “No vamos a pedirles más esfuerzos a los valencianos, no les vamos a pagar la factura de los separatistas. No vamos a cambiar los Presupuestos que hemos presentado, que son los que necesita la Comunitat Valenciana”, ha concluido Ruth Merino.

Reforma de la financiación autonómica

Por otra parte, Merino ha reclamado la reactivación inmediata de la reforma del sistema de financiación autonómica y ha solicitado al Gobierno que habilite un fondo transitorio que permita a las regiones infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana recibir los recursos necesarios para igualarse al menos a la media de comunidades autónomas de régimen común mientras se aprueba una nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Durante su intervención, Merino ha lamentado que el Gobierno haya reducido esta reunión del CPFF, la primera que se celebra desde julio del año pasado, a un mero “trámite” para informar de los objetivos globales de estabilidad para la Administración General y las CC.AA. sin haber previsto en el orden del día la reforma pendiente del sistema de financiación. Ha tenido que ser en el turno de ruegos y preguntas cuando la consellera de Hacienda ha vuelto a reclamar el cambio en un modelo de financiación que durante las últimas dos décadas ha mantenido a los habitantes de la Comunitat Valenciana alrededor de ocho puntos por debajo de la media de comunidades en términos de financiación por habitante.

“No podemos estar más tiempo callados ante la injusticia que supone ser castigados por este sistema de financiación caducado desde hace casi una década y que nos mantiene infrafinanciados durante los últimos veinte años”, ha manifestado Ruth Merino. Por ello, ha asegurado que reformar el sistema de financiación autonómica es “indiscutible, urgente y prioritario” y ha pedido que se garantice la “igualdad” de todos los españoles en el acceso a unos servicios públicos de calidad, algo que, con el sistema de financiación actual, “no se está consiguiendo desde hace muchísimo tiempo”.

La consellera de Hacienda ha recordado que ya han pasado casi dos años desde que la Comunitat Valenciana plantease sus alegaciones a la nueva propuesta de cálculo de la población ajustada como punto de partida para la reforma del sistema de financiación sin que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya dado ni siquiera respuesta.

A su salida de la reunión, la consellera de Hacienda ha mostrado su “decepción” por el hecho de que la ministra Montero “se haya dedicado a echar balones fuera”. “No asume su responsabilidad de llevar la iniciativa en acometer de nuevo la reforma del sistema de financiación, que ya está dentro de un cajón desde hace mucho tiempo. Nos preocupa realmente porque los servicios fundamentales de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana dependen de este sistema de financiación, y de su reforma urgente e inmediata”, ha manifestado.

Fondo transitorio de nivelación

Además, Merino también ha exigido que, mientras no se ponga en marcha y sean “valientes” para acometer la reforma del sistema de financiación, se le proporcione a la Comunitat Valenciana un fondo transitorio de nivelación “que equipare a los ciudadanos de la Comunitat al resto de los ciudadanos de España”.

Para Merino, la ausencia de Cataluña en el CPFF es “la evidencia de lo que está ocurriendo” y responde a una “indignante hoja de ruta” que consiste en abrir una negociación bilateral que “rompe el principio de igualdad entre todos los españoles en temas tan importantes como la financiación, detrás de la cual está el bienestar de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales”, que deben tratarse en un foro multilateral como el CPFF.