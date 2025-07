Mompó entra por la puerta de atrás de la Ciudad de la Justicia por las protestas de los bomberos en la puerta principal

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha entrado "por la puerta de atrás" a la Ciudad de la Justicia, una excepción muy poco habitual motivada por la concentración de bomberos en las puertas de los juzgados, que protestan por sus condiciones laborales.

Mompó ha llegado a la Sala donde va a prestar declaración a las 9.35 horas. Su declaración ha sido pospuesta en dos ocasiones debido a la duración de las declaraciones que le antecedían y que hicieron inviable que él pudiera prestar la suya.

Como presidente de la Diputación y responsable del cuerpo provincial de Bomberos, Mompó estuvo en el Cecopi la fatídica tarde del 29 de octubre y de hecho ha reiterado en numerosas ocasiones que "yo estuve donde tenía que estar". Además, habló con el presidente de la Generalitat en varias ocasiones esa tarde, por lo que su declaración puede ser muy importante para saber como se gestionó la tragedia.

Mientras tanto, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, los representantes sindicales de los bomberos han explicado que la situación ha cambiado muy poco respecto a hace un año, cuando sucedió la dana: "no nos han comprado el material necesario, no tenemos las bombas de extracción de lodo, no tenemos camiones, no tenemos equipos, tenemos un consorcio arruinado", han resumido.