Morant reclama una comisión de investigación sobre lo que ocurrió el 29-O

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido este jueves la puesta en marcha de la comisión de investigación de la dana en Les Corts para «conocer la verdad de los que tenían la responsabilidad» el 29 de octubre. Así lo ha dicho en un contacto con los medios minutos antes del inicio de la sesión de control, donde ha afirmado que desde el Grupo socialista quieren saber esa verdad porque «lo único que tenemos son muchas versiones de lo que ocurrió».

Morant se ha preguntado si el PP de Alberto Núñez Feijóo «a quien aplaude es al Carlos Mazón que estuvo en una comida de trabajo o en una comida particular, al que estaba sin cobertura o al que estaba puntualmente informado, al que llegó tarde por un atasco o al que llegó corriendo el Cecopi».

La líder socialista también asegura que «los valencianos no merecen a un presidente que se quede noqueado mientras la gente se ahoga, sino a uno que esté a la altura de las circunstancias».

Además, ha añadido que los socialistas no quieren «que se haga de nuevo un uso miserable de una emergencia para intereses espurios que no tienen nada que ver con los afectados de la dana» y ha explicado que el Consell «no está aportando soluciones habitacionales para la gente que no puede estar en sus casas porque hay moho, no está dando soluciones al transporte y que ha provocado que la comunidad educativa viva en un caos».

El presidente Mazón, por su parte, hizo referencia a las irregularidades del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que afectan la propia Morant ya que se negó a investigarlas para «proteger» a la directora del centro.

Reprobación en Paiporta

Preguntada sobre la reprobación de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, Morant ha tildado de «indecente» y «miserable» que se haya sacado adelante esta iniciativa, que contó con el apoyo de Compromís. «El PP tuvo la indecencia de recusar y de reprobar a la alcaldesa de una población de la zona cero».

De esta forma, sobre si teme que el PP presente una moción de censura y que Compromís la apoye, la líder de los socialistas valencianos ha dicho que «no teme nada» y que «la gente tiene que dar cuentas a la ciudadanía y explicar muy bien qué es lo que hace en política».