Muere el hombre herido por quemaduras en el incendio de su casa en Carpesa (Valencia)

El hombre de 26 años que este miércoles resultó herido con múltiples quemaduras en el cuerpo en un incendio declarado en una alquería de Carpesa, pedanía de la ciudad de València, ha fallecido, según han confirmado fuentes conocedoras del caso.

El incendio se produjo sobre las dos de la tarde del miércoles en una vivienda de la Entrada del Molí dels Canyars, en la citada pedanía, tal y como informó ese mismo día el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Al lugar se desplazaron una unidad del SAMU, que atendió al hombre de 26 años con múltiples quemaduras en el cuerpo y lo trasladó a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe.

Fuentes conocedoras del caso han confirmado este jueves el fallecimiento del joven.

También intervinieron en el incendio Bomberos de València y la Policía Local, según informó el Ayuntamiento, que señaló que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del incendio.