Hospitalizado un joven de 26 años tras incendiarse su casa de Carpesa (Valencia)

Un hombre de 26 años ha resultado herido con múltiples quemaduras en el cuerpo en un incendio declarado en una casa de Carpesa, pedanía de la ciudad de València.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el fuego se ha iniciado sobre las dos de la tarde de este miércoles en una vivienda de la Entrada del Molí dels Canyars, en la citada pedanía.

Al lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, que ha atendido a un hombre de 26 años con múltiples quemaduras en el cuerpo y lo ha trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe.

También han intervenido Bomberos de València y la Policía Local, ha informado el Ayuntamiento, que señala que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del incendio.