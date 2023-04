Nueva deserción en Ciudadanos: la concejala de Valencia Rocío Gil deja el acta

«Hoy he solicitado la baja de Ciudadanos. No entré en política para facilitar que Ribó y el PSPV sigan gobernando la ciudad que quiero y menos cuatro años más». Este es el mensaje que ha colgado en redes la ex fallera mayor de Valencia, Rocío Gil, y una de las caras más conocidas de la formación naranja en la ciudad. Ha incidido en que las encuestas dejan fuera del Ayuntamiento a Ciudadanos y lamenta que el partido no vea que es necesario "un cambio de rumbo" para que el centroderecha sea fuerte y no siga gobernando la izquierda.

Ciudadanos (CS) en la Comunitat Valenciana ha criticado que Rocío Gil abandone la formación y deje sus cargos públicos en la Diputación y Ayuntamiento de València “defendiendo las tesis del PP", según recoge EFE.

El secretario autonómico de Acción Institucional y Organización de Ciudadanos, Narciso Estellés, ha declarado que la decisión premeditada de la concejala Rocío Gil de abandonar su acta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia y en la Diputación Provincial “obedece a un cumplimiento y sometimiento personal a los intereses del Partido Popular de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana, hasta el punto de haberse prestado a hacer el juego sucio a dicho partido”.

Estellés también ha declarado que la decisión “no ha sorprendido para nada en el seno de Ciudadanos, porque era algo que por desgracia se había convertido en vox populi, tanto en los círculos políticos como en los periodísticos de la ciudad de Valencia”.

El dirigente de Cs ha lamentado que Gil “le haya hecho el juego al PP con sus declaraciones, defendiendo unas tesis que no tienen fundamento. Si el PP no gobierna el Ayuntamiento de Valencia es culpa del propio PP y no de Ciudadanos, que tiene todo el derecho del mundo a presentarse para defender su proyecto de centro y liberal. Reproducir mensajes estériles a tan solo un mes y medio de las elecciones ya dan una pista dónde han estado las lealtades políticas de Rocío Gil estos últimos tiempos”.

Estellés ha afirmado que el proyecto de Ciudadanos “está más vivo que nunca, a pesar de las deslealtades”, y ha anunciado que el partido concurrirá a las elecciones del 28 de mayo “con una candidatura municipal fuerte con objeto de ser claves y decisivos en el Ayuntamiento de Valencia y estaremos también presentes en la Diputación de Valencia. Que no le quepa duda a nadie”, ha finalizado.