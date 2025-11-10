El conseller de Sanidad se vacuna contra la gripe y covid-19 e invita a hacerlo antes de los picos de invierno

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha invitado a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe y el covid-19, ahora que todavía hace buen tiempo y antes de que empiecen los "picos reales", no solo por cuidarse a ellos mismos, sino también a su entorno.

Lo ha hecho en el centro de salud Serrería de València, tras recibir la dosis de las vacunas contra ambos virus y donde ha explicado que la vacunación empezó el 1 de octubre en residencias y colegios, el día 15 en centros de salud para grupos de riesgo y desde el 3 de noviembre está abierto a la población general.

"Ahora estamos vacunando con cita y llegará un momento donde empezaremos a vacunar sin cita para favorecer la accesibilidad", ha indicado Marciano Gómez, quien ha señalado que hasta ahora han sido administradas 625.000 dosis de gripe, 360.000 de covid-19 y 47.000 vacunas contra la gripe A a los niños de segundo ciclo educativo y educación especial.

El conseller de Sanidad ha indicado que de momento no va a haber puntos móviles ni los tienen contemplados para este año: "Lo que hacemos es evaluar todas las estrategias que ponemos evaluar y el impacto que éstas generan, y entendemos que este año lo vamos a escalonar".

"Vengo a vacunarme cumpliendo con un deber cívico de salud, porque vacunarse no es cuidarse a uno mismo, sino también cuidar a su entorno, a niños, a personas mayores, a frágiles. En síntesis, es generar salud colectiva", ha subrayado Gómez, quien ha insistido en que "prevenir es curar".

Según el conseller, "cuando alguien enferma con modelos que se pueden prevenir es un fracaso de la medicina y estamos absolutamente comprometidos con todas las medidas de prevención y de promoción".

Además, ha subrayado la importancia de vacunarse "ahora que estamos sanos, que la climatología es benigna" y "antes de que empiecen los picos reales", ya que en estos momentos hay buenos niveles de incidencia, está "plana", y los ingresos han disminuido

Ha recordado que la evidencia científica dice que el mismo día "te puedes vacunar de gripe y covid, evidentemente una en cada brazo" y ha señalado que facilitan que el acceso sea fácil, ágil y cómodo "para buscar la trazabilidad y la adherencia al mismo".