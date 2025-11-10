La Generalitat celebrará las Fiestas de la Hispanidad en Castellón los días 15 y 16 de noviembre

La Generalitat ha anunciado las nuevas fechas para la celebración de las I Fiestas de la Hispanidad en la ciudad de Castellón los días 15 y 16 de noviembre, tras la reprogramación de los actos por causas meteorológicas. Las actividades se desarrollarán en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Durante el fin de semana, se ofrecerá una programación festiva que incluirá actuaciones musicales, exhibiciones de danza, desfiles de grupos de folclore hispanoamericano, masterclass de salsa, bachata o tango y sesiones de DJ con Luis Salsa. Las actividades, de carácter gratuito, estarán abiertas a toda la ciudadanía y se desarrollarán en la Plaza María Agustina de Castellón.

La Generalitat invita a la ciudadanía a participar en estas jornadas de celebración compartida, concebidas para reforzar el sentimiento de comunidad entre los pueblos hispanos y visibilizar la riqueza cultural que nos une. Estas fiestas también tienen como objetivo poner en valor los lazos históricos, lingüísticos y sociales que conectan a las distintas comunidades hispanohablantes, al tiempo que se fomenta una sociedad basada en la convivencia, la libertad y el respeto a la diversidad, valores que definen el carácter abierto e integrador del pueblo valenciano.

El nuevo programa puede consultarse en el portal de Participación Ciudadana de la Generalitat GVA Participa.